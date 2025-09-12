Рейтинг@Mail.ru
В Пулково из-за ограничений были задержаны 48 рейсов - РИА Новости, 12.09.2025
10:09 12.09.2025 (обновлено: 10:17 12.09.2025)
В Пулково из-за ограничений были задержаны 48 рейсов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Задержано 48 рейсов в Пулково из-за ранее введенных ограничений, отменено – 23, ушли на запасные аэродромы – 12, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта)."На 10.00 после полного снятия ограничений: задержано – 48 рейсов; отменено – 23; ушли на запасные аэродромы – 12 рейсов", - говорится в сообщении.Сообщается, что первым после снятия ограничений вылетает рейс Smartavia 5N 509 в Нижний Новгород.Ранее Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов полностью сняты в аэропорту "Пулково".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Задержано 48 рейсов в Пулково из-за ранее введенных ограничений, отменено – 23, ушли на запасные аэродромы – 12, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
"На 10.00 после полного снятия ограничений: задержано – 48 рейсов; отменено – 23; ушли на запасные аэродромы – 12 рейсов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что первым после снятия ограничений вылетает рейс Smartavia 5N 509 в Нижний Новгород.
Ранее Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов полностью сняты в аэропорту "Пулково".
