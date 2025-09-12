https://ria.ru/20250912/pulkovo-2041374193.html

В Пулково полностью сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов полностью сняты в аэропорту Пулково, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов полностью сняты в аэропорту Пулково, сообщила Росавиация.Росавиация утром 12 сентября сообщила о вводе ограничений на полеты в ряде аэропортов, в числе которых был "Пулково". Позже ведомство сообщило, что петербургский открыт только на выпуск рейсов."Аэропорт Пулково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении федерального агентства.Там уточнили, что "воздушные трассы в/из Калининграда открыты для полетов".Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.Ранее авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" предупреждали о корректировке расписание в связи с действующими ограничениями на использование воздушного пространства.

