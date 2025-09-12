https://ria.ru/20250912/pulkovo-2041372769.html

В Пулково частично сняли ограничения

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3265cf201e8a7ae942675dc936afe8d3.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов на выпуск по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. "Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов на выпуск - по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении федерального агентства.

пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)