09:50 12.09.2025
В Пулково частично сняли ограничения
В Пулково частично сняли ограничения
Аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов на выпуск по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов на выпуск по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. "Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов на выпуск - по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении федерального агентства.
Пассажирский самолет
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов на выпуск по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов на выпуск - по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении федерального агентства.
"Аэрофлот" из-за ограничений в "Пулково" корректирует расписание рейсов
07:22
 
