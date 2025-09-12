https://ria.ru/20250912/pulkovo-2041372769.html
В Пулково частично сняли ограничения
Аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов на выпуск по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.09.2025
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов на выпуск по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. "Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов на выпуск - по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении федерального агентства.
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
