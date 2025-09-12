В Пулково частично ограничили регистрацию на рейсы

https://ria.ru/20250912/pulkovo-2041360820.html

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Регистрацию на рейсы внутренних линий частично ограничили в аэропорту "Пулково" , сообщила авиагавань. "Частично ограничена регистрация на рейсы внутренних линий. Это вынужденная мера для обеспечения комфортного размещения пассажиров в терминале аэропорта", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. Аэропорт напоминает, что ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов. Ночью в пятницу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что план "Ковер" ввели в радиусе 100 километров от аэропорта "Пулково", идет работа по беспилотникам на юго-западе региона. Сама авиагавань предупреждала, что из-за ограничений для обеспечения безопасности полетов возможны корректировки расписания рейсов.

