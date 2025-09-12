Рейтинг@Mail.ru
Пулково предупредило о задержках и отменах рейсов из-за ограничений
08:14 12.09.2025
Пулково предупредило о задержках и отменах рейсов из-за ограничений
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. В связи с действующими ограничениями воздушного пространства в аэропорту " Пулково" задержано 28 рейсов, отменено 13, на запасные аэродромы ушли 11 самолетов, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта)."На 8.00 (совпадает с мск - ред.) в аэропорту Пулково: задержано 28 рейсов; на запасные аэродромы ушло 11 рейсов; отменено 13 рейсов. Авиакомпании вынуждены корректировать расписание", - говорится в сообщении.Ночью в пятницу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что план "Ковер" ввели в радиусе 100 километров от аэропорта "Пулково", идет работа по беспилотникам на юго-западе региона. Сама авиагавань предупреждала, что из-за ограничений для обеспечения безопасности полетов возможны корректировки расписания рейсов.
Пулково предупредило о задержках и отменах рейсов из-за ограничений

В Пулково из-за ограничений задержаны 28 рейсов, отменены 13

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. В связи с действующими ограничениями воздушного пространства в аэропорту " Пулково" задержано 28 рейсов, отменено 13, на запасные аэродромы ушли 11 самолетов, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
"На 8.00 (совпадает с мск - ред.) в аэропорту Пулково: задержано 28 рейсов; на запасные аэродромы ушло 11 рейсов; отменено 13 рейсов. Авиакомпании вынуждены корректировать расписание", - говорится в сообщении.
Ночью в пятницу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что план "Ковер" ввели в радиусе 100 километров от аэропорта "Пулково", идет работа по беспилотникам на юго-западе региона. Сама авиагавань предупреждала, что из-за ограничений для обеспечения безопасности полетов возможны корректировки расписания рейсов.
