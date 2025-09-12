https://ria.ru/20250912/psikhbolnitsa-2041373509.html
Источник назвал возможную причину пожара в тамбовской психбольнице
Источник назвал возможную причину пожара в тамбовской психбольнице
тамбовская область
ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Предварительной причиной пожара в тамбовской психиатрической больнице мог стать поджог, сообщил РИА Новости источник.Пожар в тамбовской психбольнице произошел ночью в пятницу. По данным источника РИА Новости, предварительной причиной пожара мог стать поджог. "По предварительным данным, один из пациентов поджег матрас", — сообщил источник.
