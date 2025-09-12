https://ria.ru/20250912/psikhbolnitsa-2041373509.html

Источник назвал возможную причину пожара в тамбовской психбольнице

Источник назвал возможную причину пожара в тамбовской психбольнице - РИА Новости, 12.09.2025

Источник назвал возможную причину пожара в тамбовской психбольнице

Предварительной причиной пожара в тамбовской психиатрической больнице мог стать поджог, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T09:51:00+03:00

2025-09-12T09:51:00+03:00

2025-09-12T10:35:00+03:00

происшествия

тамбовская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Предварительной причиной пожара в тамбовской психиатрической больнице мог стать поджог, сообщил РИА Новости источник.Пожар в тамбовской психбольнице произошел ночью в пятницу. По данным источника РИА Новости, предварительной причиной пожара мог стать поджог. "По предварительным данным, один из пациентов поджег матрас", — сообщил источник.

https://ria.ru/20250912/pozhar-2041352634.html

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тамбовская область