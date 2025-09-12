Рейтинг@Mail.ru
Производство ингредиентов для лечения онкозаболеваний запущено в Татарстане
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
19:34 12.09.2025 (обновлено: 10:08 13.09.2025)
Производство ингредиентов для лечения онкозаболеваний запущено в Татарстане
Производство ингредиентов для лечения онкозаболеваний запущено в Татарстане - РИА Новости, 13.09.2025
Производство ингредиентов для лечения онкозаболеваний запущено в Татарстане
Глава Татарстана Рустам Минниханов в пятницу дал старт производству ингредиентов лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний на заводе... РИА Новости, 13.09.2025
республика татарстан
рустам минниханов
казаньоргсинтез
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Новости
рустам минниханов, казаньоргсинтез, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Казаньоргсинтез, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Производство ингредиентов для лечения онкозаболеваний запущено в Татарстане

Минниханов дал старт производству ингредиентов для лечения онкозаболеваний

КАЗАНЬ, 12 сен – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов в пятницу дал старт производству ингредиентов лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний на заводе "Север Фармасьютикалз" в Казани, сообщает пресс-служба главы республики.
"Север", входящий в группу "Изварино Фарма", получил в июле 2025 года лицензию Минпромторга России на производство высокоактивных фармацевтических субстанций методом химического синтеза. Расширение области лицензирования на биотехнологическое направление планируется в начале 2026 года.
"Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов посетил фармацевтический завод "Север Фармасьютикалз", где дал старт производству активных фармацевтических ингредиентов лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний", - говорится в сообщении.
Завод "Север" создан в тесном партнерстве с Казанским федеральным университетом. Главная его цель - импортозамещение и лекарственный суверенитет России в области препаратов для трансплантологии и лечения онкологических заболеваний. На всех стадиях - от приемки сырья и пробоотбора до упаковки и контроля качества - реализована технология бесконтактного взаимодействия оператора с продуктом.
Компания запускает полный цикл производства иммунодепрессантов для пациентов, перенесших пересадку органов, а также лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний.
Завод является не только производственным проектом полного цикла, но и центром развития в области биологического и органического синтеза Казанского федерального университета, а также агрегатором компетенций в области фармацевтической химии для выпускников и аспирантов университета.
Минниханов осмотрел производственные линии и ознакомился с технологией изготовления ингредиентов. Производство расположено в санитарно-защитной зоне компании "Казаньоргсинтез", которая использует современные экологичные технологические решения, не оказывающие влияния на выпуск фармацевтической продукции.
Республика ТатарстанРустам МиннихановКазаньоргсинтезМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
