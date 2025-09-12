https://ria.ru/20250912/proizvodstvo-2041618688.html

Производство ингредиентов для лечения онкозаболеваний запущено в Татарстане

Производство ингредиентов для лечения онкозаболеваний запущено в Татарстане - РИА Новости, 13.09.2025

Производство ингредиентов для лечения онкозаболеваний запущено в Татарстане

Глава Татарстана Рустам Минниханов в пятницу дал старт производству ингредиентов лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний на заводе... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-12T19:34:00+03:00

2025-09-12T19:34:00+03:00

2025-09-13T10:08:00+03:00

республика татарстан

рустам минниханов

казаньоргсинтез

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929026618_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_3740b0765c69bc1deeb19f65adf34108.jpg

КАЗАНЬ, 12 сен – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов в пятницу дал старт производству ингредиентов лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний на заводе "Север Фармасьютикалз" в Казани, сообщает пресс-служба главы республики. "Север", входящий в группу "Изварино Фарма", получил в июле 2025 года лицензию Минпромторга России на производство высокоактивных фармацевтических субстанций методом химического синтеза. Расширение области лицензирования на биотехнологическое направление планируется в начале 2026 года. "Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов посетил фармацевтический завод "Север Фармасьютикалз", где дал старт производству активных фармацевтических ингредиентов лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний", - говорится в сообщении. Завод "Север" создан в тесном партнерстве с Казанским федеральным университетом. Главная его цель - импортозамещение и лекарственный суверенитет России в области препаратов для трансплантологии и лечения онкологических заболеваний. На всех стадиях - от приемки сырья и пробоотбора до упаковки и контроля качества - реализована технология бесконтактного взаимодействия оператора с продуктом. Компания запускает полный цикл производства иммунодепрессантов для пациентов, перенесших пересадку органов, а также лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Завод является не только производственным проектом полного цикла, но и центром развития в области биологического и органического синтеза Казанского федерального университета, а также агрегатором компетенций в области фармацевтической химии для выпускников и аспирантов университета. Минниханов осмотрел производственные линии и ознакомился с технологией изготовления ингредиентов. Производство расположено в санитарно-защитной зоне компании "Казаньоргсинтез", которая использует современные экологичные технологические решения, не оказывающие влияния на выпуск фармацевтической продукции.

https://ria.ru/20250828/tatarstan-2038205171.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рустам минниханов, казаньоргсинтез, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)