Производство ингредиентов для лечения онкозаболеваний запущено в Татарстане
Глава Татарстана Рустам Минниханов в пятницу дал старт производству ингредиентов лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний на заводе... РИА Новости, 13.09.2025
КАЗАНЬ, 12 сен – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов в пятницу дал старт производству ингредиентов лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний на заводе "Север Фармасьютикалз" в Казани, сообщает пресс-служба главы республики. "Север", входящий в группу "Изварино Фарма", получил в июле 2025 года лицензию Минпромторга России на производство высокоактивных фармацевтических субстанций методом химического синтеза. Расширение области лицензирования на биотехнологическое направление планируется в начале 2026 года. "Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов посетил фармацевтический завод "Север Фармасьютикалз", где дал старт производству активных фармацевтических ингредиентов лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний", - говорится в сообщении. Завод "Север" создан в тесном партнерстве с Казанским федеральным университетом. Главная его цель - импортозамещение и лекарственный суверенитет России в области препаратов для трансплантологии и лечения онкологических заболеваний. На всех стадиях - от приемки сырья и пробоотбора до упаковки и контроля качества - реализована технология бесконтактного взаимодействия оператора с продуктом. Компания запускает полный цикл производства иммунодепрессантов для пациентов, перенесших пересадку органов, а также лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Завод является не только производственным проектом полного цикла, но и центром развития в области биологического и органического синтеза Казанского федерального университета, а также агрегатором компетенций в области фармацевтической химии для выпускников и аспирантов университета. Минниханов осмотрел производственные линии и ознакомился с технологией изготовления ингредиентов. Производство расположено в санитарно-защитной зоне компании "Казаньоргсинтез", которая использует современные экологичные технологические решения, не оказывающие влияния на выпуск фармацевтической продукции.
