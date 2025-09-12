"Поразительно похожа". Новый поворот в исчезновении спортсменки Цомартовой

https://ria.ru/20250912/proisshestviya-2041227084.html

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Ушла на прогулку и не вернулась — уже полтора года родители студентки Ростовского юридического института МВД Анны Цомартовой не теряют надежды найти ее живой и невредимой. За это время они получили сотни обращений о том, что дочь видели в разных городах как России, так и других стран. Очередной след привел в Дубай. О том, с какими трудностями столкнулась мать девушки в поисках за границей, — в материале РИА Новости.Последний бойЦомартова пропала 10 февраля 2024-го, когда вместе с младшим братом приехала на соревнования по тайскому боксу в Каспийск. В тот день провела первый бой, но соперница оказалась более опытной — Анна уступила. Родители очень переживали, смотрели поединок в прямом эфире, потом сразу позвонили дочери. Трубку взял брат и сообщил, что сестра пошла прогуляться по берегу моря.Вечером в гостиницу спортсменка так и не вернулась, поэтому мать сразу забила тревогу. Сообщила тренеру команды. Самостоятельные поиски результата не дали. Через несколько часов подключились полицейские. Опросили свидетелей, изъяли записи с видеокамер в прибрежной зоне."На кадрах видно, как Аня выходит из спорткомплекса, спускается на берег и идет вдоль моря, — рассказывала тогда РИА Новости мать девушки Диана. — Причем не в том направлении, где много людей, а в обратном. Она вообще любит гулять одна, побыть где-то в уединенном месте, подумать, порефлексировать. В итоге дочь прошла два с половиной километра и добралась до забора санатория ФСБ. Затем просидела на пирсе около 40 минут — с 17:11 до 17:48. Что было дальше — неизвестно".Вскоре родители приехали в Каспийск. По их словам, силовики почему-то сразу решили, что Анна покончила с собой, и всячески пытались убедить в этом остальных. Впрочем, в розыск девушку все же объявили.Еще спустя некоторое время в СКР возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Расследованием занимался районный отдел, потом материалы передали в республиканское управление. Ситуацию взял на личный контроль председатель ведомства Александр Бастрыкин.Стрессоустойчивая личностьРодители создали группу в телеграме, где до сих собирают любую информацию, касающуюся исчезновения дочери. Почти каждый день приходят десятки откликов о том, что похожую на Анну девушку видели в той или иной части страны, за рубежом.Однако большинство сообщений не подтверждается. Нередко попадаются и мошенники, пытающиеся нажиться на трагедии: предлагают поделиться "ценной информацией" за денежное вознаграждение.Цомартовы уверены: дочь похитили. В объективы камер попал силуэт мужчины, который преследовал спортсменку, когда та шла по пляжу. Удалось ли установить его личность — неизвестно.Следователи не спешат с выводами и рассматривают разные версии. В прошлом году материалы уголовного дела передали из Дагестана в Москву, в центральный аппарат СКР."Также провели судебно-психиатрическую экспертизу, — говорит РИА Новости Николай, отец пропавшей. — Никаких предпосылок к самоубийству у Ани не было".В отчете указано, что девушка не страдала психическими заболеваниями. Однокурсники и друзья характеризуют ее как уравновешенную, стрессоустойчивую, неконфликтную, веселую и доброжелательную."Следовательно, данные индивидуально-психологические особенности не могли повлиять на принятия Цомартовой решения о совершении суицида, — подчеркивается в документе. — При этом оценить ее психоэмоциональное состояние непосредственно перед исчезновением невозможно".Схожие чертыНа днях мать студентки вылетела в Объединенные Арабские Эмираты: одна из подписчиц канала сообщила, что видела, предположительно, Анну в метро Дубая и даже успела сделать фотографию. Родители внимательно изучили снимок. Сходство поразительное: рост, цвет волос, заплетенных в такую же косу, как часто делала пропавшая, черты лица и даже родинка на щеке.Собрать деньги на поездку помогли подписчики канала и просто неравнодушные люди, хотя родители Анны об этом специально не просили. На месте же Диане помогает знакомая из Осетии, давно переехавшая в Дубай, владеющая языком и знающая местные обычаи."Сегодня были в следственном отделе Главного управления полиции, после чего нас отправили в районный отдел, — написала сразу после прилета в ОАЭ Диана. — Заявление написать пока не получается".По словам отца Анны, в полиции сообщили, что не владеют какой-либо информацией по поводу пропавшей, хотя московские следователи отправили запрос дубайским коллегам еще несколько месяцев назад.Так или иначе, но с мертвой точки дело сдвинулось, когда к нему подключились российские дипломаты. И тоже благодаря подписчикам телеграм-канала, отправившим более тысячи обращений на официальную почту Генеральному консулу России в Дубае."Друзья, спасибо огромное за помощь, — откликнулась Диана. — Не пишите больше в консульство, потому что с нами вышли на связь и теперь готовы оказать содействие. Сейчас готовлю пакет документов, в том числе совместно с официальными бумагами от российских следователей".Диана также почти каждый день публикует время и адреса, которые планирует посетить в надежде, что дочь это увидит. Поиски продолжаются.

