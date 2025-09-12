Рейтинг@Mail.ru
"Поразительно похожа". Новый поворот в исчезновении спортсменки Цомартовой - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 12.09.2025 (обновлено: 08:05 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/proisshestviya-2041227084.html
"Поразительно похожа". Новый поворот в исчезновении спортсменки Цомартовой
"Поразительно похожа". Новый поворот в исчезновении спортсменки Цомартовой - РИА Новости, 12.09.2025
"Поразительно похожа". Новый поворот в исчезновении спортсменки Цомартовой
Ушла на прогулку и не вернулась — уже полтора года родители студентки Ростовского юридического института МВД Анны Цомартовой не теряют надежды найти ее живой и... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T08:00:00+03:00
2025-09-12T08:05:00+03:00
дубай
каспийск
республика дагестан
александр бастрыкин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982403658_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ae23a5410d5358b24af62ac9e262a1e6.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Ушла на прогулку и не вернулась — уже полтора года родители студентки Ростовского юридического института МВД Анны Цомартовой не теряют надежды найти ее живой и невредимой. За это время они получили сотни обращений о том, что дочь видели в разных городах как России, так и других стран. Очередной след привел в Дубай. О том, с какими трудностями столкнулась мать девушки в поисках за границей, — в материале РИА Новости.Последний бойЦомартова пропала 10 февраля 2024-го, когда вместе с младшим братом приехала на соревнования по тайскому боксу в Каспийск. В тот день провела первый бой, но соперница оказалась более опытной — Анна уступила. Родители очень переживали, смотрели поединок в прямом эфире, потом сразу позвонили дочери. Трубку взял брат и сообщил, что сестра пошла прогуляться по берегу моря.Вечером в гостиницу спортсменка так и не вернулась, поэтому мать сразу забила тревогу. Сообщила тренеру команды. Самостоятельные поиски результата не дали. Через несколько часов подключились полицейские. Опросили свидетелей, изъяли записи с видеокамер в прибрежной зоне."На кадрах видно, как Аня выходит из спорткомплекса, спускается на берег и идет вдоль моря, — рассказывала тогда РИА Новости мать девушки Диана. — Причем не в том направлении, где много людей, а в обратном. Она вообще любит гулять одна, побыть где-то в уединенном месте, подумать, порефлексировать. В итоге дочь прошла два с половиной километра и добралась до забора санатория ФСБ. Затем просидела на пирсе около 40 минут — с 17:11 до 17:48. Что было дальше — неизвестно".Вскоре родители приехали в Каспийск. По их словам, силовики почему-то сразу решили, что Анна покончила с собой, и всячески пытались убедить в этом остальных. Впрочем, в розыск девушку все же объявили.Еще спустя некоторое время в СКР возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Расследованием занимался районный отдел, потом материалы передали в республиканское управление. Ситуацию взял на личный контроль председатель ведомства Александр Бастрыкин.Стрессоустойчивая личностьРодители создали группу в телеграме, где до сих собирают любую информацию, касающуюся исчезновения дочери. Почти каждый день приходят десятки откликов о том, что похожую на Анну девушку видели в той или иной части страны, за рубежом.Однако большинство сообщений не подтверждается. Нередко попадаются и мошенники, пытающиеся нажиться на трагедии: предлагают поделиться "ценной информацией" за денежное вознаграждение.Цомартовы уверены: дочь похитили. В объективы камер попал силуэт мужчины, который преследовал спортсменку, когда та шла по пляжу. Удалось ли установить его личность — неизвестно.Следователи не спешат с выводами и рассматривают разные версии. В прошлом году материалы уголовного дела передали из Дагестана в Москву, в центральный аппарат СКР."Также провели судебно-психиатрическую экспертизу, — говорит РИА Новости Николай, отец пропавшей. — Никаких предпосылок к самоубийству у Ани не было".В отчете указано, что девушка не страдала психическими заболеваниями. Однокурсники и друзья характеризуют ее как уравновешенную, стрессоустойчивую, неконфликтную, веселую и доброжелательную."Следовательно, данные индивидуально-психологические особенности не могли повлиять на принятия Цомартовой решения о совершении суицида, — подчеркивается в документе. — При этом оценить ее психоэмоциональное состояние непосредственно перед исчезновением невозможно".Схожие чертыНа днях мать студентки вылетела в Объединенные Арабские Эмираты: одна из подписчиц канала сообщила, что видела, предположительно, Анну в метро Дубая и даже успела сделать фотографию. Родители внимательно изучили снимок. Сходство поразительное: рост, цвет волос, заплетенных в такую же косу, как часто делала пропавшая, черты лица и даже родинка на щеке.Собрать деньги на поездку помогли подписчики канала и просто неравнодушные люди, хотя родители Анны об этом специально не просили. На месте же Диане помогает знакомая из Осетии, давно переехавшая в Дубай, владеющая языком и знающая местные обычаи."Сегодня были в следственном отделе Главного управления полиции, после чего нас отправили в районный отдел, — написала сразу после прилета в ОАЭ Диана. — Заявление написать пока не получается".По словам отца Анны, в полиции сообщили, что не владеют какой-либо информацией по поводу пропавшей, хотя московские следователи отправили запрос дубайским коллегам еще несколько месяцев назад.Так или иначе, но с мертвой точки дело сдвинулось, когда к нему подключились российские дипломаты. И тоже благодаря подписчикам телеграм-канала, отправившим более тысячи обращений на официальную почту Генеральному консулу России в Дубае."Друзья, спасибо огромное за помощь, — откликнулась Диана. — Не пишите больше в консульство, потому что с нами вышли на связь и теперь готовы оказать содействие. Сейчас готовлю пакет документов, в том числе совместно с официальными бумагами от российских следователей".Диана также почти каждый день публикует время и адреса, которые планирует посетить в надежде, что дочь это увидит. Поиски продолжаются.
дубай
каспийск
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Михаил Кевхиев
Михаил Кевхиев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Камеры сняли, как Анна гуляет по берегу Каспийского моря
Предоставлено отцом пропавшей девушки
2025-09-12T08:00
true
PT0M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982403658_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_e95012c42d9fe4711b9676fa18adeb93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дубай, каспийск, республика дагестан, александр бастрыкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Дубай, Каспийск, Республика Дагестан, Александр Бастрыкин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

"Поразительно похожа". Новый поворот в исчезновении спортсменки Цомартовой

© Фото : Социальные сети ЦомартовойАнна Цомартова
Анна Цомартова - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Фото : Социальные сети Цомартовой
Анна Цомартова
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Ушла на прогулку и не вернулась — уже полтора года родители студентки Ростовского юридического института МВД Анны Цомартовой не теряют надежды найти ее живой и невредимой. За это время они получили сотни обращений о том, что дочь видели в разных городах как России, так и других стран. Очередной след привел в Дубай. О том, с какими трудностями столкнулась мать девушки в поисках за границей, — в материале РИА Новости.

Последний бой

Цомартова пропала 10 февраля 2024-го, когда вместе с младшим братом приехала на соревнования по тайскому боксу в Каспийск. В тот день провела первый бой, но соперница оказалась более опытной — Анна уступила. Родители очень переживали, смотрели поединок в прямом эфире, потом сразу позвонили дочери. Трубку взял брат и сообщил, что сестра пошла прогуляться по берегу моря.
Вечером в гостиницу спортсменка так и не вернулась, поэтому мать сразу забила тревогу. Сообщила тренеру команды. Самостоятельные поиски результата не дали. Через несколько часов подключились полицейские. Опросили свидетелей, изъяли записи с видеокамер в прибрежной зоне.
"На кадрах видно, как Аня выходит из спорткомплекса, спускается на берег и идет вдоль моря, — рассказывала тогда РИА Новости мать девушки Диана. — Причем не в том направлении, где много людей, а в обратном. Она вообще любит гулять одна, побыть где-то в уединенном месте, подумать, порефлексировать. В итоге дочь прошла два с половиной километра и добралась до забора санатория ФСБ. Затем просидела на пирсе около 40 минут — с 17:11 до 17:48. Что было дальше — неизвестно".
Вскоре родители приехали в Каспийск. По их словам, силовики почему-то сразу решили, что Анна покончила с собой, и всячески пытались убедить в этом остальных. Впрочем, в розыск девушку все же объявили.
Еще спустя некоторое время в СКР возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Расследованием занимался районный отдел, потом материалы передали в республиканское управление. Ситуацию взял на личный контроль председатель ведомства Александр Бастрыкин.
© Фото : Соцсети Анны ЦомартовойНиколай и Анна Цомартовы
Николай и Анна Цомартовы - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото : Соцсети Анны Цомартовой
Николай и Анна Цомартовы

Стрессоустойчивая личность

Родители создали группу в телеграме, где до сих собирают любую информацию, касающуюся исчезновения дочери. Почти каждый день приходят десятки откликов о том, что похожую на Анну девушку видели в той или иной части страны, за рубежом.
Однако большинство сообщений не подтверждается. Нередко попадаются и мошенники, пытающиеся нажиться на трагедии: предлагают поделиться "ценной информацией" за денежное вознаграждение.
Цомартовы уверены: дочь похитили. В объективы камер попал силуэт мужчины, который преследовал спортсменку, когда та шла по пляжу. Удалось ли установить его личность — неизвестно.
© Фото предоставлено матерью пропавшей девушкиМошенники пытаются нажиться на трагедии родителей
Мошенники пытаются нажиться на трагедии родителей - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото предоставлено матерью пропавшей девушки
Мошенники пытаются нажиться на трагедии родителей
Следователи не спешат с выводами и рассматривают разные версии. В прошлом году материалы уголовного дела передали из Дагестана в Москву, в центральный аппарат СКР.
"Также провели судебно-психиатрическую экспертизу, — говорит РИА Новости Николай, отец пропавшей. — Никаких предпосылок к самоубийству у Ани не было".
В отчете указано, что девушка не страдала психическими заболеваниями. Однокурсники и друзья характеризуют ее как уравновешенную, стрессоустойчивую, неконфликтную, веселую и доброжелательную.
"Следовательно, данные индивидуально-психологические особенности не могли повлиять на принятия Цомартовой решения о совершении суицида, — подчеркивается в документе. — При этом оценить ее психоэмоциональное состояние непосредственно перед исчезновением невозможно".
© Фото предоставлено матерью пропавшей девушкиАнна Цомартова
Анну ищут уже почти два месяца - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото предоставлено матерью пропавшей девушки
Анна Цомартова

Схожие черты

На днях мать студентки вылетела в Объединенные Арабские Эмираты: одна из подписчиц канала сообщила, что видела, предположительно, Анну в метро Дубая и даже успела сделать фотографию. Родители внимательно изучили снимок. Сходство поразительное: рост, цвет волос, заплетенных в такую же косу, как часто делала пропавшая, черты лица и даже родинка на щеке.
Собрать деньги на поездку помогли подписчики канала и просто неравнодушные люди, хотя родители Анны об этом специально не просили. На месте же Диане помогает знакомая из Осетии, давно переехавшая в Дубай, владеющая языком и знающая местные обычаи.
"Сегодня были в следственном отделе Главного управления полиции, после чего нас отправили в районный отдел, — написала сразу после прилета в ОАЭ Диана. — Заявление написать пока не получается".
По словам отца Анны, в полиции сообщили, что не владеют какой-либо информацией по поводу пропавшей, хотя московские следователи отправили запрос дубайским коллегам еще несколько месяцев назад.
© Фото : Соцсети Анны ЦомартовойАнна и Диана Цомартовы
Анна и Диана Цомартовы - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото : Соцсети Анны Цомартовой
Анна и Диана Цомартовы
Так или иначе, но с мертвой точки дело сдвинулось, когда к нему подключились российские дипломаты. И тоже благодаря подписчикам телеграм-канала, отправившим более тысячи обращений на официальную почту Генеральному консулу России в Дубае.
"Друзья, спасибо огромное за помощь, — откликнулась Диана. — Не пишите больше в консульство, потому что с нами вышли на связь и теперь готовы оказать содействие. Сейчас готовлю пакет документов, в том числе совместно с официальными бумагами от российских следователей".
Диана также почти каждый день публикует время и адреса, которые планирует посетить в надежде, что дочь это увидит. Поиски продолжаются.
 
ДубайКаспийскРеспублика ДагестанАлександр БастрыкинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала