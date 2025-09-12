https://ria.ru/20250912/programma-2041411521.html
Кадровая программа для военнослужащих стартовала в Костромской области
Кадровая программа для военнослужащих стартовала в Костромской области - РИА Новости, 12.09.2025
Кадровая программа для военнослужащих стартовала в Костромской области
Губернатор Костромской области объявил о старте в регионе кадровой программы для военнослужащих "Герои 44", подчеркнув, что область возлагает большие надежды на РИА Новости, 12.09.2025
КОСТРОМА, 12 сен – РИА Новости. Губернатор Костромской области объявил о старте в регионе кадровой программы для военнослужащих "Герои 44", подчеркнув, что область возлагает большие надежды на ветеранов СВО, сообщила пресс-служба обладминистрации. Костромская область разработала кадровый проект "Герои 44", аналог федеральной кадровой программы "Время героев" для участников спецоперации, инициированной президентом России Владимиром Путиным. Главная задача проекта - подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции для работы в органах государственной и муниципальной власти, учреждениях и организациях различной формы собственности. Губернатор Костромской области Сергей Ситников на встрече с военнослужащими объявил о старте проекта и отметил для региона значимость уникального опыта военнослужащих, которые уже проявили управленческие качества в условиях боевых действий. "Спецоперация выявила уникальную ситуацию. Многие мужчины, не имевшие ранее опыта и образования, проявили себя как сильные командиры. Сегодня такие парни могут стать хорошими управленцами", - отметил Ситников. По данным обладминистрации, очное обучение начнут 11 человек, прошедших отбор в результате первого потока. Еще 14 военнослужащих зачислены в резерв с возможностью приступить к занятиям после возвращения с передовой. Кроме того, сейчас завершается отбор кандидатов дополнительного набора. Решение о нем принял губернатор Сергей Ситников после обращения руководителя ассоциации ветеранов спецоперации Ивана Пророкова. В рамках обучения участникам программы предстоит освоить современные методы и технологии управления, командной работы, личностного развития. Предусмотрено знакомство участников программы с организацией деятельности промышленных предприятий, учреждений социальной сферы, управленческих команд региона. Сергей Ситников поручил организовать прохождение стажировок для будущих управленцев в разных сферах государственной и муниципальной службы. Обучающие занятия проведет в том числе и сам губернатор. "Я абсолютно поддерживаю руководителя страны, который ориентирует на работу в органах управления участников специальной военной операции. Я часто встречаюсь с военнослужащими, вижу их реальный практический патриотизм, который прошел через личную боль и утрату", - сказал губернатор. Он отметил, что на государственной и муниципальной службе нет четкого устава, как в Вооруженных силах. "Есть ситуации, когда приходится принимать непростые решения в условиях многозадачности, нехватки ресурсов и возможностей. У нас на вас очень большие надежды и желание, чтобы у вас все получилось", - подчеркнул Сергей Ситников.
