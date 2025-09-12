https://ria.ru/20250912/proekt-2041531436.html

Петербургские ученые представили глобальный проект цифровизации памятников

Петербургские ученые представили глобальный проект цифровизации памятников - РИА Новости, 12.09.2025

Петербургские ученые представили глобальный проект цифровизации памятников

Петербургские ученые представили на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур глобальный проект цифровизации памятников Африки и... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T18:22:00+03:00

2025-09-12T18:22:00+03:00

2025-09-12T18:22:00+03:00

санкт-петербург

александр беглов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041531009_0:2:681:385_1920x0_80_0_0_a70a794098f840bcd8dac0cb7a6dc377.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Петербургские ученые представили на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур глобальный проект цифровизации памятников Африки и исламского мира, сообщил губернатор города Александр Беглов. В Северной столице проходит XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Дискуссии, секции и круглые столы проходят на различных площадках. В их числе – Главный штаб, Капелла, Александринский и Михайловский театры, Музей театрального и музыкального искусства. Ведущие эксперты со всего мира обсуждают на них новые подходы к укреплению межкультурного диалога и развитию творческих индустрий. Как пресс-служба администрации губернатора города, в рамках секции "Музеи" состоялась экспертная дискуссия "Острые углы музейного пространства", модератором которой выступил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. "Петербургские ученые представили на форуме глобальный проект цифровизации памятников Африки и исламского мира", - отметил Беглов. По словам директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры Российской академии наук (ЦСА ИИМК РАН) Натальи Соловьевой, цифровые технологии позволяют решать задачи сбора, сопоставления, сравнения и выдачи мировому сообществу объективных данных. "Именно сейчас это особенно важно, потому что абсолютно все объекты наследия несут в себе элемент риска. И угрозы им самые различные: это и природные бедствия - вспомним землетрясения в Турции и Сирии, хозяйственные освоения территорий, военные конфликты, терроризм и катастрофы. На сегодняшний день только на Ближнем Востоке и в Северной Африке более 211 тысяч памятников находятся под угрозой. К сожалению, в XХI веке чаще всего происходит намеренное уничтожение памятников. Стереть памятник - значит уничтожить память. Гарантом сохранения памяти является даже не ее физическое сохранение, а цифровое документирование, которое нельзя ни переписать, ни уничтожить", - сказала она. Сообщается, что центр уже провел 4 онлайн-совещания с представителями африканских стран, получил ряд запросов и ведет работу по подготовке меморандумов о сотрудничестве. Беглов отметил, что авторитет и опыт Центра спасательной археологии ИИМК РАН в этой сфере сложно переоценить и превзойти. "Проект реставрации объекта всемирного наследия ЮНЕСКО - Триумфальной арки в сирийской Пальмире - один из наиболее масштабных реставрационных проектов в мире. Центр спасательной археологии реализует его с начала 2022 года. Они построили самую точную в мире цифровую модель всего древнего города общей площадью 21 квадратный километр. Проект реставрации арки согласован с ЮНЕСКО", - сказал губернатор. Беглов также направил приветствие организаторам, участникам и гостям форума, тема которого в этом году звучит как "Возвращение к культуре - новые возможности". "Масштабный форум по праву стал открытой площадкой для встреч ведущих профессионалов в сфере искусства, представителей бизнеса и власти. Объединяя авторитетных экспертов и всемирно известных деятелей, он способствует не только продуктивному обсуждению актуальных вызовов, но и практическому взаимодействию", - отметил он. По его словам, именно в Петербурге выдвигаются созидательные инициативы, подписываются важные соглашения, формируется облик современного культурного пространства. "Уверен, насыщенная деловая и творческая программы, высокий статус партнеров и гостей форума, разнообразие общедоступных мероприятий еще раз подтвердит статус Санкт-Петербурга как одного из крупнейших культурных центров мира", - говорится в приветствии губернатора. В рамках форума также проходят концерты и выставки, а в заключительный день, 13 сентября, состоится вручение престижной Эрмитажной премии в области культуры и искусства. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".

https://ria.ru/20250911/peterburg-2041314840.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, александр беглов