Петербургские ученые представили глобальный проект цифровизации памятников - РИА Новости, 12.09.2025
18:22 12.09.2025
Петербургские ученые представили глобальный проект цифровизации памятников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Петербургские ученые представили на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур глобальный проект цифровизации памятников Африки и исламского мира, сообщил губернатор города Александр Беглов. В Северной столице проходит XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Дискуссии, секции и круглые столы проходят на различных площадках. В их числе – Главный штаб, Капелла, Александринский и Михайловский театры, Музей театрального и музыкального искусства. Ведущие эксперты со всего мира обсуждают на них новые подходы к укреплению межкультурного диалога и развитию творческих индустрий. Как пресс-служба администрации губернатора города, в рамках секции "Музеи" состоялась экспертная дискуссия "Острые углы музейного пространства", модератором которой выступил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. "Петербургские ученые представили на форуме глобальный проект цифровизации памятников Африки и исламского мира", - отметил Беглов. По словам директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры Российской академии наук (ЦСА ИИМК РАН) Натальи Соловьевой, цифровые технологии позволяют решать задачи сбора, сопоставления, сравнения и выдачи мировому сообществу объективных данных. "Именно сейчас это особенно важно, потому что абсолютно все объекты наследия несут в себе элемент риска. И угрозы им самые различные: это и природные бедствия - вспомним землетрясения в Турции и Сирии, хозяйственные освоения территорий, военные конфликты, терроризм и катастрофы. На сегодняшний день только на Ближнем Востоке и в Северной Африке более 211 тысяч памятников находятся под угрозой. К сожалению, в XХI веке чаще всего происходит намеренное уничтожение памятников. Стереть памятник - значит уничтожить память. Гарантом сохранения памяти является даже не ее физическое сохранение, а цифровое документирование, которое нельзя ни переписать, ни уничтожить", - сказала она. Сообщается, что центр уже провел 4 онлайн-совещания с представителями африканских стран, получил ряд запросов и ведет работу по подготовке меморандумов о сотрудничестве. Беглов отметил, что авторитет и опыт Центра спасательной археологии ИИМК РАН в этой сфере сложно переоценить и превзойти. "Проект реставрации объекта всемирного наследия ЮНЕСКО - Триумфальной арки в сирийской Пальмире - один из наиболее масштабных реставрационных проектов в мире. Центр спасательной археологии реализует его с начала 2022 года. Они построили самую точную в мире цифровую модель всего древнего города общей площадью 21 квадратный километр. Проект реставрации арки согласован с ЮНЕСКО", - сказал губернатор. Беглов также направил приветствие организаторам, участникам и гостям форума, тема которого в этом году звучит как "Возвращение к культуре - новые возможности". "Масштабный форум по праву стал открытой площадкой для встреч ведущих профессионалов в сфере искусства, представителей бизнеса и власти. Объединяя авторитетных экспертов и всемирно известных деятелей, он способствует не только продуктивному обсуждению актуальных вызовов, но и практическому взаимодействию", - отметил он. По его словам, именно в Петербурге выдвигаются созидательные инициативы, подписываются важные соглашения, формируется облик современного культурного пространства. "Уверен, насыщенная деловая и творческая программы, высокий статус партнеров и гостей форума, разнообразие общедоступных мероприятий еще раз подтвердит статус Санкт-Петербурга как одного из крупнейших культурных центров мира", - говорится в приветствии губернатора. В рамках форума также проходят концерты и выставки, а в заключительный день, 13 сентября, состоится вручение престижной Эрмитажной премии в области культуры и искусства. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
санкт-петербург, александр беглов
Санкт-Петербург, Александр Беглов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Петербургские ученые представили на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур глобальный проект цифровизации памятников Африки и исламского мира, сообщил губернатор города Александр Беглов.
В Северной столице проходит XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Дискуссии, секции и круглые столы проходят на различных площадках. В их числе – Главный штаб, Капелла, Александринский и Михайловский театры, Музей театрального и музыкального искусства. Ведущие эксперты со всего мира обсуждают на них новые подходы к укреплению межкультурного диалога и развитию творческих индустрий.
Как пресс-служба администрации губернатора города, в рамках секции "Музеи" состоялась экспертная дискуссия "Острые углы музейного пространства", модератором которой выступил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
"Петербургские ученые представили на форуме глобальный проект цифровизации памятников Африки и исламского мира", - отметил Беглов.
По словам директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры Российской академии наук (ЦСА ИИМК РАН) Натальи Соловьевой, цифровые технологии позволяют решать задачи сбора, сопоставления, сравнения и выдачи мировому сообществу объективных данных.
"Именно сейчас это особенно важно, потому что абсолютно все объекты наследия несут в себе элемент риска. И угрозы им самые различные: это и природные бедствия - вспомним землетрясения в Турции и Сирии, хозяйственные освоения территорий, военные конфликты, терроризм и катастрофы. На сегодняшний день только на Ближнем Востоке и в Северной Африке более 211 тысяч памятников находятся под угрозой. К сожалению, в XХI веке чаще всего происходит намеренное уничтожение памятников. Стереть памятник - значит уничтожить память. Гарантом сохранения памяти является даже не ее физическое сохранение, а цифровое документирование, которое нельзя ни переписать, ни уничтожить", - сказала она.
Сообщается, что центр уже провел 4 онлайн-совещания с представителями африканских стран, получил ряд запросов и ведет работу по подготовке меморандумов о сотрудничестве.
Беглов отметил, что авторитет и опыт Центра спасательной археологии ИИМК РАН в этой сфере сложно переоценить и превзойти.
"Проект реставрации объекта всемирного наследия ЮНЕСКО - Триумфальной арки в сирийской Пальмире - один из наиболее масштабных реставрационных проектов в мире. Центр спасательной археологии реализует его с начала 2022 года. Они построили самую точную в мире цифровую модель всего древнего города общей площадью 21 квадратный километр. Проект реставрации арки согласован с ЮНЕСКО", - сказал губернатор.
Беглов также направил приветствие организаторам, участникам и гостям форума, тема которого в этом году звучит как "Возвращение к культуре - новые возможности".
"Масштабный форум по праву стал открытой площадкой для встреч ведущих профессионалов в сфере искусства, представителей бизнеса и власти. Объединяя авторитетных экспертов и всемирно известных деятелей, он способствует не только продуктивному обсуждению актуальных вызовов, но и практическому взаимодействию", - отметил он.
По его словам, именно в Петербурге выдвигаются созидательные инициативы, подписываются важные соглашения, формируется облик современного культурного пространства.
"Уверен, насыщенная деловая и творческая программы, высокий статус партнеров и гостей форума, разнообразие общедоступных мероприятий еще раз подтвердит статус Санкт-Петербурга как одного из крупнейших культурных центров мира", - говорится в приветствии губернатора.
В рамках форума также проходят концерты и выставки, а в заключительный день, 13 сентября, состоится вручение престижной Эрмитажной премии в области культуры и искусства.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
Санкт-ПетербургАлександр Беглов
 
 
