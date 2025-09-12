Рейтинг@Mail.ru
Продажи китайских авто с пробегом в России выросли на треть - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:34 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/prodazhi-2041578112.html
Продажи китайских авто с пробегом в России выросли на треть
Продажи китайских авто с пробегом в России выросли на треть - РИА Новости, 12.09.2025
Продажи китайских авто с пробегом в России выросли на треть
Продажи поддержанных автомобилей в России выросли на 10% за лето, продажи китайских машин на вторичном рынке показали рост почти на треть, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T23:34:00+03:00
2025-09-12T23:34:00+03:00
россия
китай
volkswagen group
bmw ag
ford motor
kia rio
toyota corolla
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994938383_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_efde299eb792bdca1946603f7638158a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Продажи поддержанных автомобилей в России выросли на 10% за лето, продажи китайских машин на вторичном рынке показали рост почти на треть, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". "Продажи китайских автомобилей с пробегом в России выросли почти на треть летом 2025 года. Летом 2025 года в России на вторичном рынке китайские автомобили показали большой рост продаж относительно лета прошлого года на 31%. Однако, даже с учетом такого скачка, их доля от общего объема продаж увеличилась всего на 0,6% (до 2,5%)", - говорится в сообщении. Немецкие автомобили демонстрируют наибольший рост доли на рынке плюс 1% за год (до 9,5%). Аналитики автомобильного портала "Дром" отмечают, что устойчивый небольшой рост продаж начался с августа. Летом 2025 года россияне купили на 2% больше автомобилей с пробегом различных брендов по сравнению с прошлым годом. При этом средняя цена приобретенных автомобилей слегка снизилась, почти на 3%, и составила 890 тысяч рублей. Китайские автомобили с пробегом недавно зашли на вторичный рынок России, причем нередко встречаются варианты от первого владельца. Средний возраст таких подержанных авто составляет всего 6,1 года, что значительно ниже среднего возраста всех автомобилей с пробегом на российских дорогах, который превышает 15 лет. "Рост продаж китайских авто связан с предоставлением скидок на покупку новых автомобилей из Китая, которые находились на складах. Также снижение кредитных ставок на фоне ключевой летом ускорило этот процесс. Большие скидки при продаже автомобилей дали возможность людям приобрести эти машины, следом произошел рост продаж на вторичном рынке", - отметил аналитик "Дрома" Игорь Олейников. Летом текущего года наблюдается существенное снижение цен на популярные китайские автомобили на вторичном рынке, в среднем на 13-20%. В качестве примера, кроссовер Lifan X60 (выпуск до 2018 года) подешевел на 20% за год, достигнув цены в 593 тысячи рублей. Chery Tiggo T11 также потерял 20% стоимости, а Haval Jolion стал доступнее на 12%, с ценой около 1,8 миллиона рублей. "При общем росте предложения подержанных автомобилей, доля китайских машин хоть и составляет 4% от общего количества, но растет быстрее остальных - с августа 2024 года количество объявлений о продаже китайских автомобилей выросло на 38%", - уточнил аналитик портала Сергей Лагурев. Россияне по-прежнему отдают предпочтение подержанным японским и отечественным автомобилям, на которые пришлось 47% и 21% продаж летом 2025 года. Несмотря на небольшое снижение доли японских авто (на 2%) и средней цены (на 3%, до 950 тысяч рублей), лидерами остаются Toyota (Corolla, Camry, RAV4, Fielder) и Honda Fit. Российские же модели, в основном Lada (Priora, Granta, 2114, 2107, Kalina), показали рост продаж на 4% при снижении средней цены на 1% до 332 тысяч рублей, несмотря на падение их стоимости на 5-9%. Доля немецких, корейских и других европейских автомобилей с пробегом на российском рынке летом 2025 года, хотя и не превысила 10%, показала рост продаж по сравнению с прошлым годом. Немецкие машины покупали на 11% чаще, их средняя цена упала на 4% до 1,6 миллиона рублей, популярны Volkswagen Polo, Passat, Opel Astra, а также Mercedes-Benz E-Class и BMW 5-Series. Европейские бренды других стран показали рост продаж на 9% при снижении цены на 7% до 872 тысяч рублей (лидируют Ford Focus, Renault Logan, Skoda Octavia, Chevrolet Lacetti/Cruze). Продажи подержанных корейских автомобилей выросли на 7% за год, но их средняя цена снизилась на 7% до 1 миллиона рублей. Наибольшей популярностью пользовались Hyundai Solaris, Accent, Daewoo Nexia, Kia Rio и Kia Sportage.
https://ria.ru/20250912/nabiullina-2041501603.html
https://ria.ru/20250912/znachok-2041463277.html
https://ria.ru/20250907/alikhanov-2040228206.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994938383_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9562cbdb769cb5d9e6b9edb924af5a19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, volkswagen group, bmw ag, ford motor, kia rio, toyota corolla, lada vesta, авто
Россия, Китай, Volkswagen Group, BMW AG, Ford Motor, Kia Rio, Toyota Corolla, Lada Vesta, Авто
Продажи китайских авто с пробегом в России выросли на треть

"Дром": продажи китайских авто с пробегом в России за лето выросли на 31%

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль в международном центре китайских автомобилей в Москве
Автомобиль в международном центре китайских автомобилей в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобиль в международном центре китайских автомобилей в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Продажи поддержанных автомобилей в России выросли на 10% за лето, продажи китайских машин на вторичном рынке показали рост почти на треть, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром".
"Продажи китайских автомобилей с пробегом в России выросли почти на треть летом 2025 года. Летом 2025 года в России на вторичном рынке китайские автомобили показали большой рост продаж относительно лета прошлого года на 31%. Однако, даже с учетом такого скачка, их доля от общего объема продаж увеличилась всего на 0,6% (до 2,5%)", - говорится в сообщении.
Работа официального дилерского центра HAVAL Фаворит Моторс в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
ЦБ заявил об оживлении автокредитования в России
Вчера, 16:04
Немецкие автомобили демонстрируют наибольший рост доли на рынке плюс 1% за год (до 9,5%). Аналитики автомобильного портала "Дром" отмечают, что устойчивый небольшой рост продаж начался с августа. Летом 2025 года россияне купили на 2% больше автомобилей с пробегом различных брендов по сравнению с прошлым годом. При этом средняя цена приобретенных автомобилей слегка снизилась, почти на 3%, и составила 890 тысяч рублей.
Китайские автомобили с пробегом недавно зашли на вторичный рынок России, причем нередко встречаются варианты от первого владельца. Средний возраст таких подержанных авто составляет всего 6,1 года, что значительно ниже среднего возраста всех автомобилей с пробегом на российских дорогах, который превышает 15 лет.
"Рост продаж китайских авто связан с предоставлением скидок на покупку новых автомобилей из Китая, которые находились на складах. Также снижение кредитных ставок на фоне ключевой летом ускорило этот процесс. Большие скидки при продаже автомобилей дали возможность людям приобрести эти машины, следом произошел рост продаж на вторичном рынке", - отметил аналитик "Дрома" Игорь Олейников.
Летом текущего года наблюдается существенное снижение цен на популярные китайские автомобили на вторичном рынке, в среднем на 13-20%. В качестве примера, кроссовер Lifan X60 (выпуск до 2018 года) подешевел на 20% за год, достигнув цены в 593 тысячи рублей. Chery Tiggo T11 также потерял 20% стоимости, а Haval Jolion стал доступнее на 12%, с ценой около 1,8 миллиона рублей.
Значок немецкого концерна Мерседес на автомобиле - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Mercedes хочет зарегистрировать товарные знаки в России
Вчера, 14:14
"При общем росте предложения подержанных автомобилей, доля китайских машин хоть и составляет 4% от общего количества, но растет быстрее остальных - с августа 2024 года количество объявлений о продаже китайских автомобилей выросло на 38%", - уточнил аналитик портала Сергей Лагурев.
Россияне по-прежнему отдают предпочтение подержанным японским и отечественным автомобилям, на которые пришлось 47% и 21% продаж летом 2025 года. Несмотря на небольшое снижение доли японских авто (на 2%) и средней цены (на 3%, до 950 тысяч рублей), лидерами остаются Toyota (Corolla, Camry, RAV4, Fielder) и Honda Fit. Российские же модели, в основном Lada (Priora, Granta, 2114, 2107, Kalina), показали рост продаж на 4% при снижении средней цены на 1% до 332 тысяч рублей, несмотря на падение их стоимости на 5-9%.
Доля немецких, корейских и других европейских автомобилей с пробегом на российском рынке летом 2025 года, хотя и не превысила 10%, показала рост продаж по сравнению с прошлым годом. Немецкие машины покупали на 11% чаще, их средняя цена упала на 4% до 1,6 миллиона рублей, популярны Volkswagen Polo, Passat, Opel Astra, а также Mercedes-Benz E-Class и BMW 5-Series. Европейские бренды других стран показали рост продаж на 9% при снижении цены на 7% до 872 тысяч рублей (лидируют Ford Focus, Renault Logan, Skoda Octavia, Chevrolet Lacetti/Cruze).
Продажи подержанных корейских автомобилей выросли на 7% за год, но их средняя цена снизилась на 7% до 1 миллиона рублей. Наибольшей популярностью пользовались Hyundai Solaris, Accent, Daewoo Nexia, Kia Rio и Kia Sportage.
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Алиханов высказался о снижении продаж новых авто в этом году
7 сентября, 01:18
 
РоссияКитайVolkswagen GroupBMW AGFord MotorKia RioToyota CorollaLada VestaАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала