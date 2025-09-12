https://ria.ru/20250912/prodazhi-2041578112.html

Продажи китайских авто с пробегом в России выросли на треть

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Продажи поддержанных автомобилей в России выросли на 10% за лето, продажи китайских машин на вторичном рынке показали рост почти на треть, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". "Продажи китайских автомобилей с пробегом в России выросли почти на треть летом 2025 года. Летом 2025 года в России на вторичном рынке китайские автомобили показали большой рост продаж относительно лета прошлого года на 31%. Однако, даже с учетом такого скачка, их доля от общего объема продаж увеличилась всего на 0,6% (до 2,5%)", - говорится в сообщении. Немецкие автомобили демонстрируют наибольший рост доли на рынке плюс 1% за год (до 9,5%). Аналитики автомобильного портала "Дром" отмечают, что устойчивый небольшой рост продаж начался с августа. Летом 2025 года россияне купили на 2% больше автомобилей с пробегом различных брендов по сравнению с прошлым годом. При этом средняя цена приобретенных автомобилей слегка снизилась, почти на 3%, и составила 890 тысяч рублей. Китайские автомобили с пробегом недавно зашли на вторичный рынок России, причем нередко встречаются варианты от первого владельца. Средний возраст таких подержанных авто составляет всего 6,1 года, что значительно ниже среднего возраста всех автомобилей с пробегом на российских дорогах, который превышает 15 лет. "Рост продаж китайских авто связан с предоставлением скидок на покупку новых автомобилей из Китая, которые находились на складах. Также снижение кредитных ставок на фоне ключевой летом ускорило этот процесс. Большие скидки при продаже автомобилей дали возможность людям приобрести эти машины, следом произошел рост продаж на вторичном рынке", - отметил аналитик "Дрома" Игорь Олейников. Летом текущего года наблюдается существенное снижение цен на популярные китайские автомобили на вторичном рынке, в среднем на 13-20%. В качестве примера, кроссовер Lifan X60 (выпуск до 2018 года) подешевел на 20% за год, достигнув цены в 593 тысячи рублей. Chery Tiggo T11 также потерял 20% стоимости, а Haval Jolion стал доступнее на 12%, с ценой около 1,8 миллиона рублей. "При общем росте предложения подержанных автомобилей, доля китайских машин хоть и составляет 4% от общего количества, но растет быстрее остальных - с августа 2024 года количество объявлений о продаже китайских автомобилей выросло на 38%", - уточнил аналитик портала Сергей Лагурев. Россияне по-прежнему отдают предпочтение подержанным японским и отечественным автомобилям, на которые пришлось 47% и 21% продаж летом 2025 года. Несмотря на небольшое снижение доли японских авто (на 2%) и средней цены (на 3%, до 950 тысяч рублей), лидерами остаются Toyota (Corolla, Camry, RAV4, Fielder) и Honda Fit. Российские же модели, в основном Lada (Priora, Granta, 2114, 2107, Kalina), показали рост продаж на 4% при снижении средней цены на 1% до 332 тысяч рублей, несмотря на падение их стоимости на 5-9%. Доля немецких, корейских и других европейских автомобилей с пробегом на российском рынке летом 2025 года, хотя и не превысила 10%, показала рост продаж по сравнению с прошлым годом. Немецкие машины покупали на 11% чаще, их средняя цена упала на 4% до 1,6 миллиона рублей, популярны Volkswagen Polo, Passat, Opel Astra, а также Mercedes-Benz E-Class и BMW 5-Series. Европейские бренды других стран показали рост продаж на 9% при снижении цены на 7% до 872 тысяч рублей (лидируют Ford Focus, Renault Logan, Skoda Octavia, Chevrolet Lacetti/Cruze). Продажи подержанных корейских автомобилей выросли на 7% за год, но их средняя цена снизилась на 7% до 1 миллиона рублей. Наибольшей популярностью пользовались Hyundai Solaris, Accent, Daewoo Nexia, Kia Rio и Kia Sportage.

