В порту Приморска после атаки БПЛА загорелось судно
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:20 12.09.2025 (обновлено: 06:37 12.09.2025)
В порту Приморска после атаки БПЛА загорелось судно
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Более 30 БПЛА уничтожены над Ленинградской областью, на одном из судов в порту Приморска ликвидируют возгорание, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко."Силами и средствами ПВО над Ленинградской областью уничтожено более 30 БПЛА. В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения", — написал Дрозденко.Позднее губернатор сообщил, что открытое горение ликвидировали, угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет.Обломки беспилотников упали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Пострадавших нет. Отражение атаки БПЛА продолжается, предупредил губернатор.Ранее он сообщил, что радиусе 100 километров от аэропорта "Пулково" ввели план "Ковер", атаку беспилотников отражает Шестая армия.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
Нефтеналивной танкер
Нефтеналивной танкер
© РИА Новости / Алексей Даничев
Нефтеналивной танкер. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Более 30 БПЛА уничтожены над Ленинградской областью, на одном из судов в порту Приморска ликвидируют возгорание, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.
"Силами и средствами ПВО над Ленинградской областью уничтожено более 30 БПЛА. В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения", — написал Дрозденко.
Позднее губернатор сообщил, что открытое горение ликвидировали, угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет.
Обломки беспилотников упали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Пострадавших нет. Отражение атаки БПЛА продолжается, предупредил губернатор.
Ранее он сообщил, что радиусе 100 километров от аэропорта "Пулково" ввели план "Ковер", атаку беспилотников отражает Шестая армия.
Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
