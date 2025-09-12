https://ria.ru/20250912/primorsk-2041348742.html
В порту Приморска после атаки БПЛА загорелось судно
Более 30 БПЛА уничтожены над Ленинградской областью, на одном из судов в порту Приморска ликвидируют возгорание, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T06:20:00+03:00
2025-09-12T06:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ленинградская область
приморск
всеволожск
александр дрозденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107967/09/1079670913_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4657c6c646be0ce40fa02cfd4491f304.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Более 30 БПЛА уничтожены над Ленинградской областью, на одном из судов в порту Приморска ликвидируют возгорание, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко."Силами и средствами ПВО над Ленинградской областью уничтожено более 30 БПЛА. В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения", — написал Дрозденко.Позднее губернатор сообщил, что открытое горение ликвидировали, угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет.Обломки беспилотников упали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Пострадавших нет. Отражение атаки БПЛА продолжается, предупредил губернатор.Ранее он сообщил, что радиусе 100 километров от аэропорта "Пулково" ввели план "Ковер", атаку беспилотников отражает Шестая армия.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
https://ria.ru/20250912/rosaviatsiya-2041346811.html
