Защита Болсонару намерена обжаловать приговор

Защита Болсонару намерена обжаловать приговор - РИА Новости, 12.09.2025

Защита Болсонару намерена обжаловать приговор

12.09.2025

МЕХИКО, 12 сен - РИА Новости. Адвокаты бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару заявили о намерении обжаловать приговор, вынесенный первой коллегией верховного суда, включая обращения в международные инстанции. "Защита понимает, что назначенные наказания абсурдно чрезмерны и несоразмерны и, после анализа текста приговора, подаст соответствующие апелляции, включая международный уровень", - говорится в заявлении адвокатов Селсу Виларди и Паулу Амадор да Кунья Буэно, которое опубликовал портал UOL. Адвокаты отметили, что принимают решение коллегии верховного суда с уважением, однако выразили "глубокое несогласие и возмущение" в связи с решением большинства судей. Они утверждают, что бывший президент не покушался на демократическое государство и не участвовал в каких-либо планах в этой связи и в событиях 8 января 2024 года. "Мы продолжаем считать, что бывший президент должен был быть судим в первой инстанции или, если это было невозможно, полным составом верховного суда; при этом, с должным уважением, мы не можем не отметить, что нехватка времени для анализа доказательств окончательно лишила защиту возможности полноценно защищать своего клиента", - сказано в заявлении. Экс-президент Болсонару был приговорен к 27 годам и 3 месяцам лишения свободы. Наибольший срок среди его сторонников получил бывший министр обороны и кандидат в вице-президенты на выборах 2022 года Уолтер Брага Нетту - 26 лет тюрьмы. Экс-командующий ВМС Алмир Гарнье и бывший министр юстиции Андерсон Торрес осуждены на 24 года каждый. Генерал Августо Элену получил 18 лет и 8 месяцев, экс-министр обороны Паулу Сержиу Ногейра - 19 лет. Кроме того, бывший директор Агентства разведки и депутат Александр Рамажем был лишен мандата и приговорен к более чем 16 годам заключения. Единственный подсудимый, пошедший на сделку со следствием, - бывший советник Болсонару Мауро Сид. В рамках соглашения он приговорен к двум годам ограничения свободы и сможет избежать тюрьмы.

