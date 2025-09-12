Япония снизила порог цены на импорт российской нефти
Морская платформа "Орлан" в Охотском море. Архивное фото
ТОКИО, 12 сен — РИА Новости. Япония снизила порог цены на импорт сырой нефти из России до 47,6 доллара за баррель, говорится в пресс-релизе МИД страны.
"С 12 сентября 2025 года предельная цена будет снижена с 60 долларов США до 47,60 доллара США за баррель", — указано в документе.
Новый порог касается контрактов, заключенных начиная с сегодняшнего дня и с выгрузкой после 17 октября. Позже японский МИД уточнил, что правила не затронут на закупки с "Сахалина-2", если импортеры докажут происхождения сырья.
Кроме того, Токио ввел санкции против 52 организаций и десяти физлиц из России, а также против трех компаний из Белоруссии. В этот список, в частности, попали "Движение первых", Фонд Ахмата Кадырова и международный детский центр "Артек".
Также Япония расширила экспортные ограничения на две российские и девять белорусских организаций.
Нефтяные санкции Запада против России вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее на уровне 60 долларов за баррель. Более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. С начала февраля 2023-го вступили в силу аналогичные меры для нефтепродуктов.
В ответ президент Владимир Путин запретил поставлять нефть и нефтепродукты за рубеж, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм фиксации предельной цены.
