https://ria.ru/20250912/porog-2041350305.html

Япония снизила порог цены на импорт российской нефти

Япония снизила порог цены на импорт российской нефти - РИА Новости, 12.09.2025

Япония снизила порог цены на импорт российской нефти

Япония снизила порог цены на импорт сырой нефти из России до 47,6 доллара за баррель, говорится в пресс-релизе МИД страны. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T06:45:00+03:00

2025-09-12T06:45:00+03:00

2025-09-12T09:57:00+03:00

россия

экономика

япония

владимир путин

сахалин-2

артек

сша

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820002917_0:179:3000:1867_1920x0_80_0_0_bc4dc077ac182459c7c82352ff1ff2f9.jpg

ТОКИО, 12 сен — РИА Новости. Япония снизила порог цены на импорт сырой нефти из России до 47,6 доллара за баррель, говорится в пресс-релизе МИД страны."С 12 сентября 2025 года предельная цена будет снижена с 60 долларов США до 47,60 доллара США за баррель", — указано в документе.Новый порог касается контрактов, заключенных начиная с сегодняшнего дня и с выгрузкой после 17 октября. Позже японский МИД уточнил, что правила не затронут на закупки с "Сахалина-2", если импортеры докажут происхождения сырья.Кроме того, Токио ввел санкции против 52 организаций и десяти физлиц из России, а также против трех компаний из Белоруссии. В этот список, в частности, попали "Движение первых", Фонд Ахмата Кадырова и международный детский центр "Артек".Также Япония расширила экспортные ограничения на две российские и девять белорусских организаций.Нефтяные санкции Запада против России вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее на уровне 60 долларов за баррель. Более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. С начала февраля 2023-го вступили в силу аналогичные меры для нефтепродуктов.В ответ президент Владимир Путин запретил поставлять нефть и нефтепродукты за рубеж, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм фиксации предельной цены.

https://ria.ru/20250910/yaponiya-2040828099.html

https://ria.ru/20250905/rossiya-2040032296.html

https://ria.ru/20250902/yaponiya-2039015208.html

россия

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, япония, владимир путин, сахалин-2, артек, сша, евросоюз