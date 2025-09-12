https://ria.ru/20250912/pomosch-2041326066.html

Массовые гуляния в Киеве: США дали Украине то, что там ждали больше всего

Массовые гуляния в Киеве: США дали Украине то, что там ждали больше всего

Уже сутки на Украине жужжание русских "Гераней" и вопли бусифицируемых заглушаются одами к радости: палата представителей конгресса США приняла бюджет... РИА Новости, 12.09.2025

Уже сутки на Украине жужжание русских "Гераней" и вопли бусифицируемых заглушаются одами к радости: палата представителей конгресса США приняла бюджет Пентагона, в который включена первая военная помощь Киеву с момента второго пришествия Трампа во власть. Лед тронулся, господа потужные заседатели!Буквально несколько дней назад на заседании кабинета министров в Овальном кабинете Дональд Трамп заявил, что "мы больше не участвуем в финансировании Украины", но решение нижней палаты конгресса, если оно будет утверждено сенатом и не подвергнется вето президента, ставит на этом заявлении крест. Или как минимум жирный знак вопроса.Палата представителей утвердила выделение Украине 400 миллионов долларов, которые пойдут на производство вооружений в рамках программы USAI (Ukraine Security Assistance Initiative). Правда, изначально "ястребы" требовали выделить порядка 60 миллиардов, но факт остается фактом.В российском инфополе патологическую укрофилию традиционно приписывают демократам, а республиканцев автоматически зачисляют в президентскую программу "Время первых" и "Юнармию". Тем любопытнее будет узнать, что демократы в подавляющем большинстве за нынешний военный бюджет голосовать отказались (правда, по другим причинам), а за продолжение военной помощи Украине проголосовали как раз самые хардкорные республиканцы. При этом с разгромным счетом было отклонено предложение о полной отмене помощи Киеву, которое выдвинула известная MAGA-активистка и конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.Известные русофобские и антитрамповские ресурсы мгновенно включились в перспективную тему и стали раскачивать тезис, что проукраинские настроения в конгрессе, сенате и вообще в американском обществе набирают обороты, да и сам Трамп на глазах переобувается из голубя мира в голубя войны. Например, некий Чикагский совет по международным отношениям недавно выкатил результаты своего опроса общественного мнения, который (сюрприз!) выявил "резкий рост поддержки Украины среди республиканцев". В частности, теперь якобы 51 процент республиканцев поддерживают военную помощь Украине (год назад — на 21 процент меньше), 74 процента — выступают за ужесточение санкций против России. Правда, совершенно случайно основными донорами этого совета являются Boeing и Lockheed Martin, которые будут рады вечной войне, однако общий заход понятен.Эта чехарда с республиканцами будет чуть более понятной, если пояснить, что сейчас в консервативном американском стане идет настоящая тихая гражданская война, причем война поколенческая. В свое время издание Responsible Statecraft проанализировало результаты голосования в сенате по выделению финансирования Украине при Байдене в 2024 году, и выяснилась интересная картина: за законопроект голосовали в основном пожилые сенаторы и те, кто были избраны до Трампа, в то время как против — молодые и те, кто избирались при Трампе.Иными словами, в прямом и переносном смысле старые республиканцы в своем большинстве — "ястребы" и русофобы, молодые (пришедшие на волне революции MAGA) — совсем другой коленкор.Как показывает нынешнее голосование, членам движения Трампа — по сути, его опричникам — приходится бороться не только с демократами, но и со своими формальными однопартийцами. И Марджори Тейлор Грин не удалось остановить помощь Украине просто потому, что голосов пока у них недостаточно. Ключевое слово: пока.Вице-президент США Джей Ди Вэнс, будучи еще сенатором (самым молодым в том составе), заявлял, что есть объективная необходимость в полной перестройке консервативного движения и "смене поколения консерваторов". И этот план явно остается в силе.На данный момент Трамп был вынужден бросить старым консерваторам кость стоимостью 400 миллионов долларов, хотя при этом он и нарушил свое обещание, потому что потерять поддержку влиятельных стариков он сейчас позволить себе не может. При этом очевидно, что для черной дыры под названием "Украина" эта сумма не влияет вообще ни на что: на эти деньги невозможно приобрести даже одну батарею Patriot, то есть все понимают, что это решение тактическое и вынужденное.Трамп делает ставку на укрепление ядра движения MAGA на следующих выборах в конгресс в 2016 году. Недавнее убийство видного консервативного активиста Чарли Кирка по невеселой иронии судьбы этой победе поможет — и Трамп (а далее Вэнс), скорее всего, уже не должен будет оглядываться на русофобскую республиканскую гвардию.Станут ли США после этого лучшими друзьями России? Вряд ли. "Большая игра" продолжается.Выделенная Байденом помощь Украине как шла, так и идет, и никто ее останавливать не собирается: из выделенных на прямую военную помощь 70,6 миллиарда долларов (из общего "украинского пакета" в 128 миллиардов) более 50 миллиардов еще не освоены.Буквально вчера министр энергетики США Кристофер Райт заявил, что европейцы обязались полностью прекратить закупки российских энергоресурсов до конца 2026 года, а министр торговли Говард Лютник сообщил, что "Штаты готовы урегулировать торговые споры с Индией при условии, что она прекратит импорт российской нефти".Одновременно с этим, не страшась биполярки, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что "Трамп продолжит работу по прекращению войны на Украине" и "американская сторона не намерена отказываться от дипломатических шагов, направленных на завершение конфликта".Это означает простую вещь: рядом с котлетами и мухами теперь лежат кучки под названием "война", "экономика" и "дипломатия", и они даже не соприкасаются.Судя по всему, российские власти приняли вызов сыграть в игру на нескольких досках сразу. Вчера глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз повторил, что "мы будем развивать диалог с Соединенными Штатами и со всеми нашими коллегами, которые готовы помогать в поиске согласованных решений"; в санкционно-энергетической сфере мы уже щелкнули по носу нашим недоброжелателям договоренностями с Индией и Китаем и готовы щелкать дальше; наши войска идут вперед — и ситуация на фронте обещает для Киева с подельниками много приятных сюрпризов и подарков.Если наперсточники верят, что могут обыграть гроссмейстера, — не будем им мешать.

