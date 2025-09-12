Рейтинг@Mail.ru
"Бьются в истерике". Во Франции пристыдили Туска из-за России
15:01 12.09.2025 (обновлено: 16:26 12.09.2025)
"Бьются в истерике". Во Франции пристыдили Туска из-за России
"Бьются в истерике". Во Франции пристыдили Туска из-за России
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Европейские политики добиваются эскалации конфликта с Россией из-за инцидента с дронами в Польше, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Ястребы из ЕС — лживые люди! Они бьются в истерике из-за событий в Польше, потому что открыто ищут войны! Давайте избавимся от этих безумцев", — написал он.Американский лидер Дональд Трамп в четверг заявил, что инцидент со сбитыми над Польшей беспилотниками мог быть ошибкой. Глава Белого дома также отметил, что недоволен этой ситуацией, и выразил надежду на то, что она закончится.Польский премьер Дональд Туск возразил президенту США, заявив, что не считает инцидент со сбитыми в Польше беспилотниками ошибкой.Инцидент с БПЛА в ПольшеДональд Туск в среду выступил с утверждением, что над территорией Польши были сбиты "представлявшие опасность" дроны, назвав их российскими, однако никаких объективных подтверждений этого не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь, начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что силы ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживали беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена в небе над республикой.
"Бьются в истерике". Во Франции пристыдили Туска из-за России

Филиппо заявил об истерике в Европе из-за инцидента с дронами в Польше

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Европейские политики добиваются эскалации конфликта с Россией из-за инцидента с дронами в Польше, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Ястребы из ЕС — лживые люди! Они бьются в истерике из-за событий в Польше, потому что открыто ищут войны! Давайте избавимся от этих безумцев", — написал он.
Американский лидер Дональд Трамп в четверг заявил, что инцидент со сбитыми над Польшей беспилотниками мог быть ошибкой. Глава Белого дома также отметил, что недоволен этой ситуацией, и выразил надежду на то, что она закончится.
Польский премьер Дональд Туск возразил президенту США, заявив, что не считает инцидент со сбитыми в Польше беспилотниками ошибкой.
Инцидент с БПЛА в Польше
Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над территорией Польши были сбиты "представлявшие опасность" дроны, назвав их российскими, однако никаких объективных подтверждений этого не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что силы ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживали беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена в небе над республикой.
