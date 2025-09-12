https://ria.ru/20250912/podrostok-2041353402.html
Подросток чуть не сгорел заживо, снимая видео в Подмосковье
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подросток чуть не сгорел заживо, снимая клип с друзьями в Подмосковье, родители не исключают причастность некой группы в сети к случившемуся, рассказала РИА Новости мама пострадавшего мальчика. По словам мамы Анны, днем 29 августа ее 17-летний сын уехал с друзьями якобы снимать некий видеоклип. Уже к вечеру женщине позвонили из скорой, сообщив, что ее сына везут с ожогами в больницу. "Со слов врача, когда сын был в сознании, он сказал, что они были в лесу в Одинцовском районе, где жарили шашлыки, и он обжегся. Но дело в том, что ожоги у него очень сильные. Он в критическом состоянии, по словам медиков, до 100% тела поражено", - сказала она. По словам женщины, у мальчика в том числе обожжены легкие и глаза. Кроме того, у ребенка, по сути, не осталось здоровой кожи, которую можно было бы пересадить. "У нас единственный выход - его сейчас покрывают биогелем. Конечно, он молодец, он держится, борется", - сказала мать мальчика, добавив, что он в реанимации. Женщина также рассказал, что врачи уже провели несколько операций, однако у ребенка начались осложнения, в том числе пневмония, а также сердечная и почечная недостаточности. После случившегося мать мальчика сама начала выяснять обстоятельства. Так она узнала, что ее сын был подписан на некие паблики в Telegram. "Мы выяснили, что мой сын состоял в неких группах. Там детей постоянно убеждают, что они никто и никому не нужны, на них оказывается постоянное психологическое воздействие", - сказала она, добавив, что в этих группах используется некий шифр. Сейчас по факту случившегося правоохранители проводят проверку, однако дело еще не возбуждено.
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Одинцовский район, Telegram
