Задержанный в Подмосковье россиянин писал кураторам о поддержке Украины
10:26 12.09.2025 (обновлено: 11:36 12.09.2025)
Задержанный в Подмосковье россиянин писал кураторам о поддержке Украины
Задержанный в Подмосковье россиянин писал кураторам о поддержке Украины - РИА Новости, 12.09.2025
Задержанный в Подмосковье россиянин писал кураторам о поддержке Украины
Задержанный в Подмосковье за переводы денег ВСУ гражданин РФ писал кураторам, что поддерживает Украину, следует из видео, предоставленного ФСБ. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Задержанный в Подмосковье за переводы денег ВСУ гражданин РФ писал кураторам, что поддерживает Украину, следует из видео, предоставленного ФСБ. Ранее в спецслужбе сообщили, что силовики задержали в Московской области гражданина России, переводившего деньги для ВСУ. На кадрах показан момент задержания подозреваемого. Также ФСБ предоставило снимки экрана телефона задержанного, из которых следует, что в переписке с куратором он заявлял о поддержке Украины. "С 2024 года по настоящее время осуществлял финансирование деятельности вооруженных сил Украины", - говорит задержанный на видео.
Новости
Задержание в подмосковном Климовске россиянина, переводившего деньги ВСУ
Силовики задержали в подмосковном Климовске россиянина, переводившего деньги ВСУ, сообщили в ФСБ.
Задержанный в Подмосковье россиянин писал кураторам о поддержке Украины

Задержанный за переводы денег ВСУ писал кураторам о поддержке Украины

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Задержанный в Подмосковье за переводы денег ВСУ гражданин РФ писал кураторам, что поддерживает Украину, следует из видео, предоставленного ФСБ.
Ранее в спецслужбе сообщили, что силовики задержали в Московской области гражданина России, переводившего деньги для ВСУ.
На кадрах показан момент задержания подозреваемого. Также ФСБ предоставило снимки экрана телефона задержанного, из которых следует, что в переписке с куратором он заявлял о поддержке Украины.
"С 2024 года по настоящее время осуществлял финансирование деятельности вооруженных сил Украины", - говорит задержанный на видео.
Задержание агента Киева, передававшего данные о ПВО в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Появились подробности об агенте ГУР Украины, задержанном в Крыму
10 сентября, 12:23
 
Московская область (Подмосковье)РоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
