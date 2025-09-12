https://ria.ru/20250912/podderzhka-2041406357.html

Задержанный в Подмосковье россиянин писал кураторам о поддержке Украины

Задержанный в Подмосковье за переводы денег ВСУ гражданин РФ писал кураторам, что поддерживает Украину, следует из видео, предоставленного ФСБ. РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Задержанный в Подмосковье за переводы денег ВСУ гражданин РФ писал кураторам, что поддерживает Украину, следует из видео, предоставленного ФСБ. Ранее в спецслужбе сообщили, что силовики задержали в Московской области гражданина России, переводившего деньги для ВСУ. На кадрах показан момент задержания подозреваемого. Также ФСБ предоставило снимки экрана телефона задержанного, из которых следует, что в переписке с куратором он заявлял о поддержке Украины. "С 2024 года по настоящее время осуществлял финансирование деятельности вооруженных сил Украины", - говорит задержанный на видео.

