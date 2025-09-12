https://ria.ru/20250912/peterburg-2041472322.html

В Петербурге мальчик попал в больницу после избиения одноклассниками

Полиция Московского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту получения травм семиклассником в школе на Взлетной улице, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.09.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Полиция Московского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту получения травм семиклассником в школе на Взлетной улице, сообщила пресс-служба городского ГУМВД РФ. "Одиннадцатого сентября в полицию Московского района поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что в 15.53 с множественными травмами, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован 13-летний учащийся 7-го класса", - говорится в сообщении. Со слов мальчика, в 13.00 он был избит одноклассниками в школе, расположенной в доме 5 по Взлетной улице. По факту инцидента полицией проводится проверка.

