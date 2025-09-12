https://ria.ru/20250912/peterburg-2041472322.html
В Петербурге мальчик попал в больницу после избиения одноклассниками
В Петербурге мальчик попал в больницу после избиения одноклассниками - РИА Новости, 12.09.2025
В Петербурге мальчик попал в больницу после избиения одноклассниками
Полиция Московского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту получения травм семиклассником в школе на Взлетной улице, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T14:35:00+03:00
2025-09-12T14:35:00+03:00
2025-09-12T14:35:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Полиция Московского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту получения травм семиклассником в школе на Взлетной улице, сообщила пресс-служба городского ГУМВД РФ. "Одиннадцатого сентября в полицию Московского района поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что в 15.53 с множественными травмами, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован 13-летний учащийся 7-го класса", - говорится в сообщении. Со слов мальчика, в 13.00 он был избит одноклассниками в школе, расположенной в доме 5 по Взлетной улице. По факту инцидента полицией проводится проверка.
https://ria.ru/20250911/shkola-2041224969.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге мальчик попал в больницу после избиения одноклассниками
В Петербурге 13-летний мальчик попал в больницу после избиения одноклассниками