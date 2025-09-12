Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мальчик попал в больницу после избиения одноклассниками - РИА Новости, 12.09.2025
14:35 12.09.2025
В Петербурге мальчик попал в больницу после избиения одноклассниками
В Петербурге мальчик попал в больницу после избиения одноклассниками
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Полиция Московского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту получения травм семиклассником в школе на Взлетной улице, сообщила пресс-служба городского ГУМВД РФ. "Одиннадцатого сентября в полицию Московского района поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что в 15.53 с множественными травмами, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован 13-летний учащийся 7-го класса", - говорится в сообщении. Со слов мальчика, в 13.00 он был избит одноклассниками в школе, расположенной в доме 5 по Взлетной улице. По факту инцидента полицией проводится проверка.
санкт-петербург
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге мальчик попал в больницу после избиения одноклассниками

В Петербурге 13-летний мальчик попал в больницу после избиения одноклассниками

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Полиция Московского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту получения травм семиклассником в школе на Взлетной улице, сообщила пресс-служба городского ГУМВД РФ.
"Одиннадцатого сентября в полицию Московского района поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что в 15.53 с множественными травмами, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован 13-летний учащийся 7-го класса", - говорится в сообщении.
Со слов мальчика, в 13.00 он был избит одноклассниками в школе, расположенной в доме 5 по Взлетной улице. По факту инцидента полицией проводится проверка.
ПроисшествияСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
