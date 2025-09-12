Рейтинг@Mail.ru
13:18 12.09.2025
Песков высказался о реакции Европы на учения "Запад-2025"
Песков высказался о реакции Европы на учения "Запад-2025"
западная европа
россия
европа
дмитрий песков
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Западная Европа занимает враждебную к России позицию, это всё выливается в "эмоциональные перегрузки", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о реакции Европы на проведение учений "Запад-2025". "Сейчас же, когда Западная Европа занимает враждебную по отношению к нам позицию, естественно, это всё (проведение учений - ред.) выливается в подобные эмоциональные перегрузки", - сказал Песков журналистам. Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября.
западная европа, россия, европа, дмитрий песков
Западная Европа, Россия, Европа, Дмитрий Песков
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Западная Европа занимает враждебную к России позицию, это всё выливается в "эмоциональные перегрузки", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о реакции Европы на проведение учений "Запад-2025".
"Сейчас же, когда Западная Европа занимает враждебную по отношению к нам позицию, естественно, это всё (проведение учений - ред.) выливается в подобные эмоциональные перегрузки", - сказал Песков журналистам.
Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября.
Начались учения России и Белоруссии "Запад-2025"
Вчера, 07:18
 
Западная ЕвропаРоссияЕвропаДмитрий Песков
 
 
