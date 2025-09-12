https://ria.ru/20250912/peskov-2041437831.html
Песков высказался о реакции Европы на учения "Запад-2025"
Песков высказался о реакции Европы на учения "Запад-2025" - РИА Новости, 12.09.2025
Песков высказался о реакции Европы на учения "Запад-2025"
Западная Европа занимает враждебную к России позицию, это всё выливается в "эмоциональные перегрузки", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T13:18:00+03:00
2025-09-12T13:18:00+03:00
2025-09-12T13:18:00+03:00
западная европа
россия
европа
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987511180_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_bf481f4f08aba164cf46db92cf389cb6.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Западная Европа занимает враждебную к России позицию, это всё выливается в "эмоциональные перегрузки", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о реакции Европы на проведение учений "Запад-2025". "Сейчас же, когда Западная Европа занимает враждебную по отношению к нам позицию, естественно, это всё (проведение учений - ред.) выливается в подобные эмоциональные перегрузки", - сказал Песков журналистам. Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября.
https://ria.ru/20250912/zapad-2041351993.html
западная европа
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987511180_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_8912d0a385a95023312f28827688481c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
западная европа, россия, европа, дмитрий песков
Западная Европа, Россия, Европа, Дмитрий Песков
Песков высказался о реакции Европы на учения "Запад-2025"
Песков: враждебность Европы в отношении РФ выливается в эмоциональные перегрузки