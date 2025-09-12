Рейтинг@Mail.ru
Пилота упавшего на Урале вертолета могут обязать оплатить лечение пассажира
15:02 12.09.2025
Пилота упавшего на Урале вертолета могут обязать оплатить лечение пассажира
Пилота упавшего на Урале вертолета могут обязать оплатить лечение пассажира
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Пилота вертолета Robinson R44, упавшего в июне прошлого года под Первоуральском Свердловской области, хотят обязать возместить расходы на лечение пострадавшего пассажира, с таким иском обратилась в суд Уральская транспортная прокуратура. "Транспортным прокурором в Первоуральский городской суд Свердловской области направлено исковое заявление о взыскании затрат на лечение и подлежащих взысканию с причинителя вреда в лице пилота вертолета денежных средств обязательного медицинского страхования. Рассмотрение иска судом взято на контроль в прокуратуре", - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. По данным транспортной прокуратуры, пилотировавший вертолет мужчина не имел образования в сфере гражданской авиации и должной квалификации по ремонту и обеспечению безопасной эксплуатации воздушных судов, совершал полет в отсутствие сертификата летной годности, что привело к падению воздушного судна ввиду его технической неисправности. В результате падения пассажиру воздушного судна причинен тяжкий вред здоровью, пилотом получены телесные повреждения средней тяжести вреда здоровью. Им была оказана медицинская помощь на общую сумму 462 246,92 рубля, оплаченных за счет средств обязательного медицинского страхования, обеспеченных федеральным бюджетом, сообщает транспортная прокуратура. Вертолет Robinson R44 потерпел крушение в лесу поселка Билимбай под Первоуральском 12 июня 2024 года. После происшествия следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Объединенная пресс-служба судов региона 21 мая 2025 года сообщила о том, что суд прекратил дело в связи с примирением сторон. В сообщении пресс-службы уточнялось, что вертолет был арендованным, им управлял местный житель Игорь Чистовский. В результате ЧП собственнику был причинен крупный ущерб на 9,5 миллиона рублей, а пассажирка получила тяжкий вред здоровью. Чистовский признал вину, возместил причиненный потерпевшим ущерб, отмечали в пресс-службе.
свердловская область
происшествия, свердловская область
Пилота упавшего на Урале вертолета могут обязать оплатить лечение пассажира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Пилота вертолета Robinson R44, упавшего в июне прошлого года под Первоуральском Свердловской области, хотят обязать возместить расходы на лечение пострадавшего пассажира, с таким иском обратилась в суд Уральская транспортная прокуратура.
"Транспортным прокурором в Первоуральский городской суд Свердловской области направлено исковое заявление о взыскании затрат на лечение и подлежащих взысканию с причинителя вреда в лице пилота вертолета денежных средств обязательного медицинского страхования. Рассмотрение иска судом взято на контроль в прокуратуре", - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным транспортной прокуратуры, пилотировавший вертолет мужчина не имел образования в сфере гражданской авиации и должной квалификации по ремонту и обеспечению безопасной эксплуатации воздушных судов, совершал полет в отсутствие сертификата летной годности, что привело к падению воздушного судна ввиду его технической неисправности.
В результате падения пассажиру воздушного судна причинен тяжкий вред здоровью, пилотом получены телесные повреждения средней тяжести вреда здоровью. Им была оказана медицинская помощь на общую сумму 462 246,92 рубля, оплаченных за счет средств обязательного медицинского страхования, обеспеченных федеральным бюджетом, сообщает транспортная прокуратура.
Вертолет Robinson R44 потерпел крушение в лесу поселка Билимбай под Первоуральском 12 июня 2024 года. После происшествия следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Объединенная пресс-служба судов региона 21 мая 2025 года сообщила о том, что суд прекратил дело в связи с примирением сторон. В сообщении пресс-службы уточнялось, что вертолет был арендованным, им управлял местный житель Игорь Чистовский. В результате ЧП собственнику был причинен крупный ущерб на 9,5 миллиона рублей, а пассажирка получила тяжкий вред здоровью. Чистовский признал вину, возместил причиненный потерпевшим ущерб, отмечали в пресс-службе.
