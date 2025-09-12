РЭЦ расширяет возможности национальных павильонов

https://ria.ru/20250912/pavilony-2041390441.html

экономика

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) реализует программу по продвижению продукции через российские национальные павильоны в иностранных государствах под брендом "Сделано в России", в этом году направления проекта расширены: если ранее павильоны занимались продвижением продукции агропромышленного комплекса, то теперь поддержка включает продвижение промышленной продукции, а также услуг, сообщает центр."Важным этапом развития программы стало ее преобразование в формат государственно-частного партнерства. Это предполагает привлечение инвестиций от заинтересованных операторов павильонов и региональных партнеров для создания и дальнейшего развития российских национальных павильонов под брендом "Сделано в России". Такой подход направлен на усиление продвижения и увеличение объемов экспорта, а также продаж российской продукции на внешних рынках в магазинах розничной торговли "Сделано в России", – отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Основная цель российских национальных павильонов - способствовать продвижению российской продукции и создавать благоприятные условия для установления прямых деловых контактов с иностранными покупателями и бизнес-сообществом. Размещение товаров в таких павильонах позволяет российским производителям наглядно представить свою продукцию, повысить ее узнаваемость и начать формировать долгосрочные партнерские отношения на зарубежных рынках.На сегодняшний день в таких павильонах представлено более 180 производителей и свыше 3,35 тысячи уникальных товарных позиций. РЭЦ с 2017 года развивает эту сеть, которая действует в шести странах: Китае, Вьетнаме, Египте, Турции, ОАЭ и Саудовской Аравии.Став резидентом павильона, российский производитель получает следующие инструменты продвижения: бесплатное размещение продукции в павильоне, консультация по требованиям ввоза образцов и оказание содействия в доставке, продвижение продукции в интернете и соцсетях в странах присутствия павильонов, размещение и продвижение продукции на электронных торговых площадках и торгово-розничных сетях, проведение промоакций в популярных супермаркетах, поиск потенциальных партнеров, проведение маркетинговых активностей продукции резидентов павильона, размещенной в розничных магазинах "Сделано в России".Прием заявок на участие в обновленной программе открыт на официальном сайте Российского экспортного центра. Исключение составляет Турция, куда подача заявок только для продукции АПК по-прежнему осуществляется через специализированный сервис на платформе "Мой экспорт".Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт.Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

