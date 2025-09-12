Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ расширяет возможности национальных павильонов
10:44 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/pavilony-2041390441.html
РЭЦ расширяет возможности национальных павильонов
2025-09-12T10:44:00+03:00
2025-09-12T10:44:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041389438_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_148820a9cda3951e7e7a95f1ec19f00b.jpg
https://ria.ru/20250911/prestizh-2041255087.html
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
экономика
Экономика
РЭЦ продвигает отечественную продукцию за рубежом под брендом "Сделано в России"

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) реализует программу по продвижению продукции через российские национальные павильоны в иностранных государствах под брендом "Сделано в России", в этом году направления проекта расширены: если ранее павильоны занимались продвижением продукции агропромышленного комплекса, то теперь поддержка включает продвижение промышленной продукции, а также услуг, сообщает центр.
"Важным этапом развития программы стало ее преобразование в формат государственно-частного партнерства. Это предполагает привлечение инвестиций от заинтересованных операторов павильонов и региональных партнеров для создания и дальнейшего развития российских национальных павильонов под брендом "Сделано в России". Такой подход направлен на усиление продвижения и увеличение объемов экспорта, а также продаж российской продукции на внешних рынках в магазинах розничной торговли "Сделано в России", – отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Основная цель российских национальных павильонов - способствовать продвижению российской продукции и создавать благоприятные условия для установления прямых деловых контактов с иностранными покупателями и бизнес-сообществом. Размещение товаров в таких павильонах позволяет российским производителям наглядно представить свою продукцию, повысить ее узнаваемость и начать формировать долгосрочные партнерские отношения на зарубежных рынках.
На сегодняшний день в таких павильонах представлено более 180 производителей и свыше 3,35 тысячи уникальных товарных позиций. РЭЦ с 2017 года развивает эту сеть, которая действует в шести странах: Китае, Вьетнаме, Египте, Турции, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Став резидентом павильона, российский производитель получает следующие инструменты продвижения: бесплатное размещение продукции в павильоне, консультация по требованиям ввоза образцов и оказание содействия в доставке, продвижение продукции в интернете и соцсетях в странах присутствия павильонов, размещение и продвижение продукции на электронных торговых площадках и торгово-розничных сетях, проведение промоакций в популярных супермаркетах, поиск потенциальных партнеров, проведение маркетинговых активностей продукции резидентов павильона, размещенной в розничных магазинах "Сделано в России".
Прием заявок на участие в обновленной программе открыт на официальном сайте Российского экспортного центра. Исключение составляет Турция, куда подача заявок только для продукции АПК по-прежнему осуществляется через специализированный сервис на платформе "Мой экспорт".
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт.
Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Экономика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
