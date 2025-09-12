РЭЦ планирует открыть российский национальный павильон в Индии

https://ria.ru/20250912/pavilon-2041388149.html

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) планирует расширить сеть российских национальных павильонов с продукцией отечественных производителей и открыть седьмую площадку в Индии, рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов на ежегодной открытой конференции "Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК", которая состоялась 11 сентября в Москве."Программа постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов реализуется РЭЦ совместно с Минсельхозом России с 2017 года, а с 2025 года - в формате государственно-частного партнерства (ГЧП - ред.). Размещение в павильонах позволяет производителям и поставщикам продукции АПК находить деловых партнеров в лице местных импортеров, дистрибьюторов, представителей сегмента HoReCa", - сообщает центр.Сегодня павильоны работают в 6 странах: Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии. В них представлено свыше 3,3 тысячи уникальных товарных позиций от более чем 180 российских производителей."Мы планируем открыть седьмой павильон по модели ГЧП в Индии. Экспортеры, которые становятся резидентами, получают возможности как для b2b, так и для b2c-продвижения, в том числе в популярных местных торговых сетях, на маркетплейсах и в интернете, а также в розничных магазинах "Сделано в России", которые мы открываем вместе с партнерами", - прокомментировал Солодов, его слова привели в сообщении.Дополнительно РЭЦ укрепляет онлайн-инфраструктуру продвижения продукции на экспорт через национальные магазины "Сделано в России" на крупнейших международных маркетплейсах. В эту работу активно вовлекаются лидеры общественного мнения и зарубежные блогеры, которые помогают формировать доверие к российским брендам у покупателей.Отдельно Солодов подчеркнул вопрос борьбы с контрафактом. Эта проблема особенно остро стоит в Китае, где открываются розничные магазины с поддельной "российской" продукцией."Для РЭЦ вопрос защиты продукции от подделок на китайском рынке остается приоритетным. Мы прорабатываем возможности его решения с китайскими регуляторами и параллельно расширяем сеть официальных розничных магазинов под брендом "Сделано в России", где представлена подлинная качественная продукция от наших производителей", - указал он.Вице-президент РЭЦ также напомнил, что производителям продукции АПК доступна поддержка на каждом шаге экспорта: от выбора перспективных рынков до компенсации затрат на транспортировку продукции за рубеж.Конференцию "Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК" организовали центр "Агроэкспорт" и Минсельхоз РФ.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

