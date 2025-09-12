Рейтинг@Mail.ru
Метро в Москве готовится открыть пересадку на новый участок Троицкой линии - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/passazhiry-2041366142.html
Метро в Москве готовится открыть пересадку на новый участок Троицкой линии
Метро в Москве готовится открыть пересадку на новый участок Троицкой линии - РИА Новости, 12.09.2025
Метро в Москве готовится открыть пересадку на новый участок Троицкой линии
Пассажиров Московского метрополитена начали предупреждать о пересадке на новый участок Троицкой линии, который готовится к открытию в ближайшее время, передает... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T09:24:00+03:00
2025-09-12T09:24:00+03:00
завод имени лихачева (зил)
московский метрополитен
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17104/45/171044511_0:15:2544:1446_1920x0_80_0_0_aff1ecd9e896e8d69090d9c12bee8e2d.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пассажиров Московского метрополитена начали предупреждать о пересадке на новый участок Троицкой линии, который готовится к открытию в ближайшее время, передает корреспондент РИА Новости. Объявление "наземный переход на Троицкую линию" звучит в поездах на станции метро "Академическая" Калужско-Рижской линии. В конце августа в метрополитене велись работы по интеграции участка Троицкой линии от "Новаторской" до "ЗИЛ" в действующую инфраструктуру.
https://ria.ru/20250909/efimov-2040523712.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17104/45/171044511_283:0:2544:1696_1920x0_80_0_0_f53ebd06516ab6fd36c8dceba66ff842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
завод имени лихачева (зил), московский метрополитен, общество
Завод имени Лихачева (ЗИЛ), Московский метрополитен, Общество
Метро в Москве готовится открыть пересадку на новый участок Троицкой линии

В московском метро начали объявлять о пересадке на новый участок Троицкой линии

© РИА Новости / Иван Макеев | Перейти в медиабанкТурникеты станции Московского метрополитена
Турникеты станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Иван Макеев
Перейти в медиабанк
Турникеты станции Московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пассажиров Московского метрополитена начали предупреждать о пересадке на новый участок Троицкой линии, который готовится к открытию в ближайшее время, передает корреспондент РИА Новости.
Объявление "наземный переход на Троицкую линию" звучит в поездах на станции метро "Академическая" Калужско-Рижской линии.
В конце августа в метрополитене велись работы по интеграции участка Троицкой линии от "Новаторской" до "ЗИЛ" в действующую инфраструктуру.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Ефимов: в Москве строят сразу 17 станций метро
9 сентября, 11:12
 
Завод имени Лихачева (ЗИЛ)Московский метрополитенОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала