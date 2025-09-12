Метро в Москве готовится открыть пересадку на новый участок Троицкой линии

https://ria.ru/20250912/passazhiry-2041366142.html

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пассажиров Московского метрополитена начали предупреждать о пересадке на новый участок Троицкой линии, который готовится к открытию в ближайшее время, передает корреспондент РИА Новости. Объявление "наземный переход на Троицкую линию" звучит в поездах на станции метро "Академическая" Калужско-Рижской линии. В конце августа в метрополитене велись работы по интеграции участка Троицкой линии от "Новаторской" до "ЗИЛ" в действующую инфраструктуру.

