Метро в Москве готовится открыть пересадку на новый участок Троицкой линии

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пассажиров Московского метрополитена начали предупреждать о пересадке на новый участок Троицкой линии, который готовится к открытию в ближайшее время, передает корреспондент РИА Новости. Объявление "наземный переход на Троицкую линию" звучит в поездах на станции метро "Академическая" Калужско-Рижской линии. В конце августа в метрополитене велись работы по интеграции участка Троицкой линии от "Новаторской" до "ЗИЛ" в действующую инфраструктуру.
