Памятник участникам СВО открыт в Ленинградской области
Памятник участникам СВО открыт в Ленинградской области - РИА Новости, 12.09.2025
Памятник участникам СВО открыт в Ленинградской области
В Кудрово открыт мемориал участникам специальной военной операции, получивший народное название "Три богатыря", он стал символом памяти, ратного подвига и...
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. В Кудрово открыт мемориал участникам специальной военной операции, получивший народное название "Три богатыря", он стал символом памяти, ратного подвига и ценностей, которые Россия защищает на протяжении веков, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. "Искренний, пронзительный, человечный - этот мемориал объединяет нашу память, гордость и подвиг героев. Для Кудрово, построенного уже в современной России, он символизирует Отечество, людей и веру — то, за что сражаются на СВО наши ребята. Здесь, рядом с жилыми кварталами и храмом, под флагом России, особенно ясно ощущается связь времен и поколений", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Идея создания памятника была реализована по итогам архитектурного конкурса, организованного комитетом градостроительной политики Ленинградской области. Первое место занял эскизный проект архитектора Анастасии Прокофьевой и скульптора Мейрама Геймранова. Скульптурная композиция, установленная в центре Кудрово, получила название "Три богатыря" благодаря отклику жителей, которые еще до открытия стали так называть будущий мемориал. Открытие мемориала совпало с днем памяти святого благоверного князя Александра Невского, воина и защитника русской земли, которого почитают как небесного покровителя Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мемориал стал новой точкой притяжения для жителей и символом уважения к подвигу участников специальной военной операции.
