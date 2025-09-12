https://ria.ru/20250912/pamfilova-2041381988.html

Памфилова заявила о готовности избирательной системы к выборам

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Избирательная система России готова на должном, высоком уровне к проведению выборов в ЕДГ-2025, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "Могу сказать с полной уверенностью, что все, что мы проделали, всю подготовительную работу, она позволит мне сказать, что избирательная система России в тех субъектах, где будут проходить выборы, полностью готова к проведению избирательной кампании на высоком, на должном уровне", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашия, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.

