Овчинский: более 85 семей переехали в новостройку на улице Ремизова - РИА Новости, 12.09.2025
09:50 12.09.2025
Овчинский: более 85 семей переехали в новостройку на улице Ремизова
Овчинский: более 85 семей переехали в новостройку на улице Ремизова - РИА Новости, 12.09.2025
Овчинский: более 85 семей переехали в новостройку на улице Ремизова
Более 85 семей переехали в дом, построенный на улице Ремизова в Москве по программе реновации, сообщил министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Более 85 семей переехали в дом, построенный на улице Ремизова в Москве по программе реновации, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Он уточнил, что речь идет о доме по адресу: улица Ремизова, 11, корпус 2."Осмотр квартир в новом доме на улице Ремизова начался в июне этого года. В жилом комплексе 180 квартир общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Более 85 семей уже отпраздновали новоселье в новых квартирах с готовой улучшенной отделкой", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Овчинский также уточнил, что новостройка находится рядом с расселяемыми пятиэтажками, так что после переезда новоселы смогут сохранить привычный образ жизни.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
Овчинский: более 85 семей переехали в новостройку на улице Ремизова

Овчинский: более 85 семей переехали в ЖК по реновации на улице Ремизова

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Более 85 семей переехали в дом, построенный на улице Ремизова в Москве по программе реновации, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он уточнил, что речь идет о доме по адресу: улица Ремизова, 11, корпус 2.
"Осмотр квартир в новом доме на улице Ремизова начался в июне этого года. В жилом комплексе 180 квартир общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Более 85 семей уже отпраздновали новоселье в новых квартирах с готовой улучшенной отделкой", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Овчинский также уточнил, что новостройка находится рядом с расселяемыми пятиэтажками, так что после переезда новоселы смогут сохранить привычный образ жизни.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" проведут мероприятия ко Дню города
ЖильеВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
