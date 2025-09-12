https://ria.ru/20250912/ovchinskiy-2041294511.html
Овчинский: более 85 семей переехали в новостройку на улице Ремизова
Овчинский: более 85 семей переехали в новостройку на улице Ремизова - РИА Новости, 12.09.2025
Овчинский: более 85 семей переехали в новостройку на улице Ремизова
Более 85 семей переехали в дом, построенный на улице Ремизова в Москве по программе реновации, сообщил министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T09:50:00+03:00
2025-09-12T09:50:00+03:00
2025-09-12T09:50:00+03:00
жилье
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752619_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_e48adc69cb1363dbc1ae39d2e399d8bc.png
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Более 85 семей переехали в дом, построенный на улице Ремизова в Москве по программе реновации, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Он уточнил, что речь идет о доме по адресу: улица Ремизова, 11, корпус 2."Осмотр квартир в новом доме на улице Ремизова начался в июне этого года. В жилом комплексе 180 квартир общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Более 85 семей уже отпраздновали новоселье в новых квартирах с готовой улучшенной отделкой", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Овчинский также уточнил, что новостройка находится рядом с расселяемыми пятиэтажками, так что после переезда новоселы смогут сохранить привычный образ жизни.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
https://ria.ru/20250911/ovchinskiy-2041118785.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752619_98:0:2373:1706_1920x0_80_0_0_289233ec0d2e878438ab4cd4949a679b.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Жилье, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: более 85 семей переехали в новостройку на улице Ремизова
Овчинский: более 85 семей переехали в ЖК по реновации на улице Ремизова
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Более 85 семей переехали в дом, построенный на улице Ремизова в Москве по программе реновации, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он уточнил, что речь идет о доме по адресу: улица Ремизова, 11, корпус 2.
"Осмотр квартир в новом доме на улице Ремизова начался в июне этого года. В жилом комплексе 180 квартир общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Более 85 семей уже отпраздновали новоселье в новых квартирах с готовой улучшенной отделкой", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Овчинский также уточнил, что новостройка находится рядом с расселяемыми пятиэтажками, так что после переезда новоселы смогут сохранить привычный образ жизни.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.