https://ria.ru/20250912/osvobozhdenie-2041466268.html

Выставка как учебник. В Петербурге представили мобильную экспозицию о войне

Выставка как учебник. В Петербурге представили мобильную экспозицию о войне - РИА Новости, 12.09.2025

Выставка как учебник. В Петербурге представили мобильную экспозицию о войне

Комплексную модульную выставку проекта "Освобождение. Мир народам" представили в Санкт-Петербурге на площадке Открытого кампуса РГПУ им. А.И. Герцена. В основе... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T14:21:00+03:00

2025-09-12T14:21:00+03:00

2025-09-12T14:21:00+03:00

ргпу им. а.и. герцена

санкт-петербург

япония

россия

сергей тарасов

совинформбюро

президентский фонд культурных инициатив

социальный навигатор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041447826_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_ef02bc8f75d29f8e9b61ce4cf6b947c2.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Комплексную модульную выставку проекта "Освобождение. Мир народам" представили в Санкт-Петербурге на площадке Открытого кампуса РГПУ им. А.И. Герцена. В основе экспозиции — фотоархив Совинформбюро 1943-1945 годов, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".Модуль "Освобождение. 1943-1945" состоит из более чем тридцати планшетов с рассекреченными документами, историческими справками и подлинными снимками. Эти кадры не только фиксируют ход боевых действий, но и показывают судьбы людей — тех, кто сражался и трудился ради Победы."Мобильная экспозиция, созданная на основе архивов Совинформбюро, это уникальная возможность показать молодому поколению подлинные документы и фотографии военных лет. Каждый модуль — живой рассказ о судьбах людей, о том, как переживалась война в разных уголках страны. Работа с этими материалами помогает школьникам и студентам понять цену мира, почувствовать сопричастность к истории и осознать, что память о Великой Отечественной войне — это часть нашей общей ответственности. Именно поэтому патриотическое воспитание через такие проекты особенно значимо сегодня: оно соединяет поколения и делает историю личной", — подчеркнул ректор Герценовского университета Сергей Тарасов.В рамках открытия выставки Центр музейной педагогики Открытого кампуса провел занятие для учащихся 7-11 классов. Школьники работали с планшетами экспозиции, учились читать фотографию как исторический источник и создавать на ее основе собственные экскурсии.Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.

https://ria.ru/20250625/pobeda-2025349268.html

санкт-петербург

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ргпу им. а.и. герцена, санкт-петербург, япония, россия, сергей тарасов, совинформбюро, президентский фонд культурных инициатив, социальный навигатор, освобождение. мир народам, освобождение. путь к победе, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне