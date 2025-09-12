https://ria.ru/20250912/osvobozhdenie-2041466268.html
Выставка как учебник. В Петербурге представили мобильную экспозицию о войне
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Комплексную модульную выставку проекта "Освобождение. Мир народам" представили в Санкт-Петербурге на площадке Открытого кампуса РГПУ им. А.И. Герцена. В основе экспозиции — фотоархив Совинформбюро 1943-1945 годов, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".Модуль "Освобождение. 1943-1945" состоит из более чем тридцати планшетов с рассекреченными документами, историческими справками и подлинными снимками. Эти кадры не только фиксируют ход боевых действий, но и показывают судьбы людей — тех, кто сражался и трудился ради Победы."Мобильная экспозиция, созданная на основе архивов Совинформбюро, это уникальная возможность показать молодому поколению подлинные документы и фотографии военных лет. Каждый модуль — живой рассказ о судьбах людей, о том, как переживалась война в разных уголках страны. Работа с этими материалами помогает школьникам и студентам понять цену мира, почувствовать сопричастность к истории и осознать, что память о Великой Отечественной войне — это часть нашей общей ответственности. Именно поэтому патриотическое воспитание через такие проекты особенно значимо сегодня: оно соединяет поколения и делает историю личной", — подчеркнул ректор Герценовского университета Сергей Тарасов.В рамках открытия выставки Центр музейной педагогики Открытого кампуса провел занятие для учащихся 7-11 классов. Школьники работали с планшетами экспозиции, учились читать фотографию как исторический источник и создавать на ее основе собственные экскурсии.Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.
