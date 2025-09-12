Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, на какой шаг никогда не пойдет Израиль
10:34 12.09.2025 (обновлено: 11:34 12.09.2025)
На Западе раскрыли, на какой шаг никогда не пойдет Израиль
На Западе раскрыли, на какой шаг никогда не пойдет Израиль - РИА Новости, 12.09.2025
На Западе раскрыли, на какой шаг никогда не пойдет Израиль
Алжир хорошо защищен от возможных ударов со стороны Израиля благодаря оружию из России и Китая, сообщает военно-аналитический журнал Military Watch Magazine. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T10:34:00+03:00
2025-09-12T11:34:00+03:00
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Алжир хорошо защищен от возможных ударов со стороны Израиля благодаря оружию из России и Китая, сообщает военно-аналитический журнал Military Watch Magazine."Алжир получил современные системы ПВО из России и Китая, что делает его единственным государством в Северной Африке, чье воздушное пространство защищено от атак Израиля или других стран западного блока", — уточняет издание.По мнению MWM, западные страны поставляют в ряд арабских государств свои системы ПВО с существенными ограничениями."Это обеспечивает свободу действий для западных, израильских и турецких авиаударов по странам Ближнего Востока и Северной Африки", — подчеркнули в журнале.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице, но Катар опроверг это. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю и сотрудника сил внутренней безопасности Катара.Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху уточнял, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что переговорил с Нетаньяху после ударов, назвав их несчастным случаем.В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и что она призвала стороны не допустить эскалации.
На Западе раскрыли, на какой шаг никогда не пойдет Израиль

MWM: Израиль никогда не решится атаковать Алжир из-за российского оружия

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Алжир хорошо защищен от возможных ударов со стороны Израиля благодаря оружию из России и Китая, сообщает военно-аналитический журнал Military Watch Magazine.
"Алжир получил современные системы ПВО из России и Китая, что делает его единственным государством в Северной Африке, чье воздушное пространство защищено от атак Израиля или других стран западного блока", — уточняет издание.
По мнению MWM, западные страны поставляют в ряд арабских государств свои системы ПВО с существенными ограничениями.
"Это обеспечивает свободу действий для западных, израильских и турецких авиаударов по странам Ближнего Востока и Северной Африки", — подчеркнули в журнале.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице, но Катар опроверг это. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю и сотрудника сил внутренней безопасности Катара.
Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху уточнял, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что переговорил с Нетаньяху после ударов, назвав их несчастным случаем.
В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и что она призвала стороны не допустить эскалации.
