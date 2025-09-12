https://ria.ru/20250912/oruzhie-2041386847.html

На Западе раскрыли, на какой шаг никогда не пойдет Израиль

На Западе раскрыли, на какой шаг никогда не пойдет Израиль - РИА Новости, 12.09.2025

На Западе раскрыли, на какой шаг никогда не пойдет Израиль

Алжир хорошо защищен от возможных ударов со стороны Израиля благодаря оружию из России и Китая, сообщает военно-аналитический журнал Military Watch Magazine. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T10:34:00+03:00

2025-09-12T10:34:00+03:00

2025-09-12T11:34:00+03:00

в мире

израиль

россия

катар

дональд трамп

биньямин нетаньяху

хамас

удар израиля по делегации хамас в дохе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114487_192:104:1600:896_1920x0_80_0_0_a41c4ae62504b66d80f6780d331aea20.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Алжир хорошо защищен от возможных ударов со стороны Израиля благодаря оружию из России и Китая, сообщает военно-аналитический журнал Military Watch Magazine."Алжир получил современные системы ПВО из России и Китая, что делает его единственным государством в Северной Африке, чье воздушное пространство защищено от атак Израиля или других стран западного блока", — уточняет издание.По мнению MWM, западные страны поставляют в ряд арабских государств свои системы ПВО с существенными ограничениями."Это обеспечивает свободу действий для западных, израильских и турецких авиаударов по странам Ближнего Востока и Северной Африки", — подчеркнули в журнале.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице, но Катар опроверг это. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю и сотрудника сил внутренней безопасности Катара.Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху уточнял, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что переговорил с Нетаньяху после ударов, назвав их несчастным случаем.В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и что она призвала стороны не допустить эскалации.

https://ria.ru/20250910/oon-2040813521.html

https://ria.ru/20250909/alzhir-2040779349.html

https://ria.ru/20250911/rossija-2041324491.html

израиль

россия

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, катар, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе