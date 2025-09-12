https://ria.ru/20250912/orban-2041492698.html
Орбан заявил, что с фон дер Ляйен Евросоюз катится в пропасть
Орбан заявил, что с фон дер Ляйен Евросоюз катится в пропасть - РИА Новости, 12.09.2025
Орбан заявил, что с фон дер Ляйен Евросоюз катится в пропасть
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен тихо собрать вещи и уступить место более компетентным политикам, потому РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T15:35:00+03:00
2025-09-12T15:35:00+03:00
2025-09-12T15:35:00+03:00
в мире
брюссель
венгрия
украина
урсула фон дер ляйен
виктор орбан
еврокомиссия
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032090972_0:102:2500:1508_1920x0_80_0_0_fac9ccedb6b214670fffeab350cc0db0.jpg
БУДАПЕШТ, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен тихо собрать вещи и уступить место более компетентным политикам, потому что под ее руководством Евросоюз катится в пропасть. "Под руководством фон дер Ляйен Евросоюз катится в пропасть... Именно поэтому я говорю, что было бы лучше, если бы председатель Еврокомиссии сказал, что собирает вещи, тихо уезжает домой и оставляет Брюссель тем, кто способен проводить более эффективную политику, потому что всё, за что Брюссель выступал до сих пор, необходимо пересмотреть", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, Брюссель при фон дер Ляйен проводил ошибочную политику в отношении Украины, антироссийских санкций, торговых соглашений с США, нелегальной миграции и перехода на зеленую энергетику, все это необходимо пересмотреть. Председатель группы "Патриоты" в Европарламенте Жордан Бардела в среду заявил, что группа собрала 86 подписей для вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Отдельно от "Патриотов" вынесения вотума недоверия фон дер Ляйен потребовала группа "Левые".
https://ria.ru/20250912/orban-2041364160.html
https://ria.ru/20250910/orban-2041059667.html
брюссель
венгрия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032090972_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_24cf76ca0d34c0f40fcee12ba6115315.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, венгрия, украина, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, еврокомиссия, патриот, европарламент
В мире, Брюссель, Венгрия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Виктор Орбан, Еврокомиссия, Патриот, Европарламент
Орбан заявил, что с фон дер Ляйен Евросоюз катится в пропасть
Орбан призвал фон дер Ляйен уступить место более компетентным политикам