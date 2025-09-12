https://ria.ru/20250912/orban-2041492698.html

Орбан заявил, что с фон дер Ляйен Евросоюз катится в пропасть

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен тихо собрать вещи и уступить место более компетентным политикам, потому РИА Новости, 12.09.2025

БУДАПЕШТ, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен тихо собрать вещи и уступить место более компетентным политикам, потому что под ее руководством Евросоюз катится в пропасть. "Под руководством фон дер Ляйен Евросоюз катится в пропасть... Именно поэтому я говорю, что было бы лучше, если бы председатель Еврокомиссии сказал, что собирает вещи, тихо уезжает домой и оставляет Брюссель тем, кто способен проводить более эффективную политику, потому что всё, за что Брюссель выступал до сих пор, необходимо пересмотреть", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, Брюссель при фон дер Ляйен проводил ошибочную политику в отношении Украины, антироссийских санкций, торговых соглашений с США, нелегальной миграции и перехода на зеленую энергетику, все это необходимо пересмотреть. Председатель группы "Патриоты" в Европарламенте Жордан Бардела в среду заявил, что группа собрала 86 подписей для вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Отдельно от "Патриотов" вынесения вотума недоверия фон дер Ляйен потребовала группа "Левые".

