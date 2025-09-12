https://ria.ru/20250912/operator-2041484372.html

РЭЦ объявляет отбор оператора российского национального павильона в Индии

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) 17 сентября в 09.00 мск открывает прием заявок на участие в отборе оператора российского национального павильона в Индии, сообщает центр."Подать заявку можно до 18.00 (мск) 10 октября 2025 года на сайте РЭЦ", - говорится в сообщении.К участию приглашаются российские и иностранные юридические лица. Основная задача оператора - продвижение широкого спектра российской продовольственной, промышленной продукции и услуг под брендом "Сделано в России", а также формирование на площадке павильона эффективной экосистемы для делового диалога с индийскими партнерами, потенциальными покупателями.Отбор проводится в рамках нового механизма РЭЦ "Продвижение продукции через российские национальные павильоны в иностранных государствах". Этот инструмент стал развитием программы государственной поддержки по созданию и эксплуатации постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов продукции АПК за рубежом. Программа реализуется РЭЦ совместно с Минсельхозом РФ с 2017 года на основании постановления правительства № 255 от 26 февраля 2021 года. Новый формат работы павильонов предполагает активное участие операторов и региональных партнеров в инвестировании, развитии и управлении национальными павильонами под брендом "Сделано в России".Сегодня павильоны уже работают в шести странах: Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии. В них представлено свыше 3,3 тысячи уникальных товарных позиций от более чем 180 российских производителей."Открытие национального павильона в Индии станет новым шагом к укреплению торговых связей между нашими странами и создаст эффективный канал для вывода российской несырьевой продукции на огромный индийский рынок", - прокомментировал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Подробная информация о программе и условиях участия доступна на сайте РЭЦ в разделе "Российские национальные павильоны".Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

