В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T04:43:00+03:00

ивановская область

происшествия

россия

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона. "Оперативный штаб. Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в сообщении регионального правительства в Telegram-канале.

