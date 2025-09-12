Рейтинг@Mail.ru
04:43 12.09.2025
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
2025-09-12T04:43:00+03:00
2025-09-12T04:43:00+03:00
ивановская область
происшествия
россия
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона. "Оперативный штаб. Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в сообщении регионального правительства в Telegram-канале.
2025
ивановская область, происшествия, россия
Ивановская область, Происшествия, Россия
Модульное укрытие. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона.
"Оперативный штаб. Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в сообщении регионального правительства в Telegram-канале.
В Ленобласти зафиксировали падение обломков БПЛА
В Ленобласти зафиксировали падение обломков БПЛА
