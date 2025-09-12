https://ria.ru/20250912/omsk-2041455620.html

Губернатор Хоценко отметил вклад бизнеса в социальное развитие Омска

ОМСК, 12 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко на Деловом форуме в Омске подчеркнул важность вклада социально ответственного бизнеса в повышение привлекательности региона, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Омской области. В Омске состоялся Деловой форум, на котором представители власти, бизнеса и общественных организаций обсудили участие компаний в устойчивом развитии региона. Эксперт Алексей Фирсов, генеральный директор Центра социального проектирования "Платформа", представил результаты исследования, в ходе которого были проанализированы мнения жителей, данные из открытых источников и экспертные интервью. Омск стал все положительнее восприниматься как жителями, так и профессиональным сообществом. Основными направлениями вклада бизнеса жители назвали развитие спортивной инфраструктуры, благоустройство и культурные проекты. "Социальные инвестиции отражают ценности компании и, конечно, являются проявлением симпатии к региону. Если уплата налогов - это форма проявления законопослушности бизнеса. Забота о сотрудниках - это форма поддержки бизнеса. А социальные инвестиции - это форма проявления любви к городу, региону. И это созвучно отношению власти к региону. Сегодня мы рассказывали о лидерах социальных инвестиций и компаниях, которые только включаются в этот процесс. У Омска очевидная динамика. Следующим шагом может стать кооперация бизнеса в общих проектах. Здесь нужны инструменты и механизмы объединения ресурсов. В Омске в том числе сегодня мы видим, что губернатор Виталий Хоценко видит и решает эту задачу", – сказал гендиректор ЦСП "Платформа" Алексей Фирсов. В числе лидеров социальных инвестиций - ПАО "Газпром нефть", АО "ГК "Титан", Группа компаний "Руском", АО "ГК "Эталон", ООО "Брусника. Строительство и Девелопмент", ПАО "Сбербанк". С участием губернатора Виталия Хоценко также презентовались новые инструменты оценки вклада компаний в развитие территории. Особое внимание уделено представлению Стандарта общественного капитала бизнеса. Этот инструмент позволяет комплексно оценивать вклад компаний в устойчивое развитие экономики, социальной сферы, экологии и общественного благополучия. По инициативе Виталия Хоценко Омская область стала пилотным регионом по внедрению стандарта. "Как говорит наш президент, мы всех приветствуем, кто готов работать на нашей территории. Когда ему был задан вопрос на одной встрече с предпринимательским сообществом, куда инвестировать, он сказал: "Инвестируйте в страну". Наш бизнес инвестирует по своему желанию. Мы пробуем его участие в развитии городской среды. Плюс само государство, придумывая и корректируя программы — малые города, комфортная городская среда, местные инициативы, — подталкивает к поиску социальных партнёров, привлечению внебюджетных источников. И многие компании откликаются. А мы получаем в итоге суперсовременные, красивые пространства", — сообщил Виталий Хоценко. Итогом форума стало подписание соглашений между АНО "Общественный капитал" и представителями деловых объединений региона. Также на площадке форума было объявлено о создании Совета по устойчивому развитию Омской области.

