На Украине боятся оккупации страны "коалицией желающих", заявили в подполье
04:49 12.09.2025 (обновлено: 10:44 12.09.2025)
На Украине боятся оккупации страны "коалицией желающих", заявили в подполье
На Украине боятся оккупации страны "коалицией желающих", заявили в подполье
в мире
украина
россия
днепропетровская область
кир стармер
эммануэль макрон
сергей лавров
вооруженные силы украины
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 сен — РИА Новости. Жители Херсонской и Днепропетровской областей после публикации карты размещения войск "коалиции желающих" на Украине испугались оккупации страны, заявили РИА Новости в антифашистском сопротивлении Херсона. "Реакция жителей Херсонской, Днепропетровской областей на появившуюся в сети карту планируемой зоны присутствия войск "коалиции желающих", вполне логично, настороженная. Некоторые прямо откровенно переживают и говорят, что это настоящая оккупация, а никакая не союзническая поддержка", — сказал представитель сопротивления. Подпольщик добавил, что и военнослужащие ВСУ воспринимают происходящее неоднозначно. "Одни (военные ВСУ. — Прим. ред.) прямо радуются, что есть шанс хоть какого-то окончания, а с другой стороны, не обернется ли это печально для них самих. Ведь боевые действия ведутся за "независимость", а большая часть страны, включая столицу, попадает в буферную зону, на которой будут размещены иностранные военные. Очевидно, что условия будет диктовать тот, чья армия стоит на определенной территории. Это совсем не то, за что они борются", — подчеркнул собеседник агентства. Ранее в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня "силы сдерживания". В МИД ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
украина
россия
днепропетровская область
в мире, украина, россия, днепропетровская область, кир стармер, эммануэль макрон, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Днепропетровская область, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
© AP Photo / Virginia MayoВоенные НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Военные НАТО. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 сен — РИА Новости. Жители Херсонской и Днепропетровской областей после публикации карты размещения войск "коалиции желающих" на Украине испугались оккупации страны, заявили РИА Новости в антифашистском сопротивлении Херсона.
"Реакция жителей Херсонской, Днепропетровской областей на появившуюся в сети карту планируемой зоны присутствия войск "коалиции желающих", вполне логично, настороженная. Некоторые прямо откровенно переживают и говорят, что это настоящая оккупация, а никакая не союзническая поддержка", — сказал представитель сопротивления.
Подпольщик добавил, что и военнослужащие ВСУ воспринимают происходящее неоднозначно.
"Одни (военные ВСУ. — Прим. ред.) прямо радуются, что есть шанс хоть какого-то окончания, а с другой стороны, не обернется ли это печально для них самих. Ведь боевые действия ведутся за "независимость", а большая часть страны, включая столицу, попадает в буферную зону, на которой будут размещены иностранные военные. Очевидно, что условия будет диктовать тот, чья армия стоит на определенной территории. Это совсем не то, за что они борются", — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня "силы сдерживания".
В МИД ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
