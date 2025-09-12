https://ria.ru/20250912/oborona-2041425602.html
Силы ПВО сбили пять украинских крылатых ракет за неделю
2025-09-12T12:45:00+03:00
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Средства ПВО РФ в за неделю в ходе СВО сбили пять крылатых ракет, 19 управляемых авиационных бомб и 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, сообщило Минобороны РФ в пятницу."За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет, 19 управляемых авиационных бомб, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1488 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
