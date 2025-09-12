ВС России освободили Новопетровское в Днепропетровской области

https://ria.ru/20250912/novopetrovskoe-2041425308.html
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Новопетровское в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий установили контроль над населенными пунктами Хорошее, Сосновка и Новопетровское Днепропетровской области", - говорится в сводке российского ведомства за период с 6 по 12 сентября.Об освобождении Хорошего и Сосновки МО РФ сообщало ранее.
