Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали, каких изменений в зоне СВО боится Запад - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 12.09.2025 (обновлено: 23:14 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/nato-2041552339.html
В США рассказали, каких изменений в зоне СВО боится Запад
В США рассказали, каких изменений в зоне СВО боится Запад - РИА Новости, 12.09.2025
В США рассказали, каких изменений в зоне СВО боится Запад
Поражение Украины в зоне СВО станет сильнейшим потрясением для НАТО и приведет к эскалации конфликта, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T19:48:00+03:00
2025-09-12T23:14:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
джон миршаймер
дэниел дэвис
дональд трамп
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037043568_0:187:3000:1875_1920x0_80_0_0_33c1c09062d6dbb04bbe4bd8274e0f48.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Поражение Украины в зоне СВО станет сильнейшим потрясением для НАТО и приведет к эскалации конфликта, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью подполковнику армии США в отставке Дэниелу Дэвису."Поражение НАТО станет сокрушительным ударом, который Запад не сможет спокойно принять", — отметил Миршаймер.Он подчеркнул, что часть украинского фронта может обрушиться в ближайшее время, что обеспечит России крупные победы.По мнению профессора, в случае краха Украины давление сил, выступающих за эскалацию, может оказаться колоссальным и крайне опасным.Ранее газета Telegraph писала, что стремительное наступление российских войск резко обострило проблему Украины с пополнением армии. В результате ВСУ терпят поражения на поле боя, а изменение позиции президента США Дональда Трампа в пользу России дополнительно подорвало боевой дух в стране.В августе Telegram-канал Mash сообщил, что с февраля 2022 года ВСУ потеряли убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона солдат и офицеров. По данным канала, эти сведения содержались во взломанной хакерами базе данных Генштаба ВСУ. Позднее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что это она совершила взлом, уточнив, что доступ был получен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики.
https://ria.ru/20250912/italiya-2041518266.html
https://ria.ru/20250912/svo-2041510988.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037043568_160:0:2827:2000_1920x0_80_0_0_895092144f4d46515de9861c0e35753e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, джон миршаймер, дэниел дэвис, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, чикагский университет
В мире, Украина, США, Россия, Джон Миршаймер, Дэниел Дэвис, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, НАТО, Чикагский университет
В США рассказали, каких изменений в зоне СВО боится Запад

Миршаймер: НАТО не сможет спокойно принять поражение Украины в зоне СВО

© AP Photo / Efrem LukatskyГенсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве
Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Поражение Украины в зоне СВО станет сильнейшим потрясением для НАТО и приведет к эскалации конфликта, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью подполковнику армии США в отставке Дэниелу Дэвису.
"Поражение НАТО станет сокрушительным ударом, который Запад не сможет спокойно принять", — отметил Миршаймер.
Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
"Не виновата". На Западе сделали откровенное признание о России
Вчера, 17:12
Он подчеркнул, что часть украинского фронта может обрушиться в ближайшее время, что обеспечит России крупные победы.
По мнению профессора, в случае краха Украины давление сил, выступающих за эскалацию, может оказаться колоссальным и крайне опасным.
Ранее газета Telegraph писала, что стремительное наступление российских войск резко обострило проблему Украины с пополнением армии. В результате ВСУ терпят поражения на поле боя, а изменение позиции президента США Дональда Трампа в пользу России дополнительно подорвало боевой дух в стране.
В августе Telegram-канал Mash сообщил, что с февраля 2022 года ВСУ потеряли убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона солдат и офицеров. По данным канала, эти сведения содержались во взломанной хакерами базе данных Генштаба ВСУ. Позднее хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что это она совершила взлом, уточнив, что доступ был получен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
"Завтра не будет". На Западе рассказали, что произошло в зоне СВО
Вчера, 16:37
 
В миреУкраинаСШАРоссияДжон МиршаймерДэниел ДэвисДональд ТрампВооруженные силы УкраиныНАТОЧикагский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала