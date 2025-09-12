https://ria.ru/20250912/nastavnik-2041471293.html

Спикер нижегородского парламента Люлин стал наставником героя СВО

12.09.2025

Спикер нижегородского парламента Люлин стал наставником героя СВО

Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин стал наставником участника программы "Герои. Нижегородская область" Александра... РИА Новости, 12.09.2025

нижегородская область

нижегородская область

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен — РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин стал наставником участника программы "Герои. Нижегородская область" Александра Молгачева. "Боевой офицер, артиллерист, дважды кавалер Ордена Мужества. На СВО командовал батареей, был начальником штаба дивизиона. Сейчас готовит себя к государственной службе. В течение двух лет буду его наставником", - написал Люлин в своем Telegram-канале. Он сообщил, что обсудил с Молгачевым будущие стажировки в законодательном собрании региона, в ходе которых ему предстоит детально познакомиться с работой профильных комитетов, поучаствовать в выездных мероприятиях и погрузиться в работу законодателей. "Видно, что человек прямой, закаленный в боях. Прямо сказал мне, что пока не знает, в какой сфере госуправления сможет принести наибольшую пользу Родине", - отметил Люлин. Спикер нижегородского парламента рассказал, что сейчас Молгачев вместе с другими участниками программы "Герои" осваивает теорию в Корпоративном университете правительства Нижегородской области и Нижегородском институте управления РАНХиГС. Люлин пообещал помочь герою СВО с практикой, отметив, что стажироваться в парламенте – большая удача, поскольку здесь собрана вся проблематика жизни региона. "Быть наставником героя СВО – это честь. Уверен, что Александр реализует себя на "гражданке" так же успешно, как в армии. Свою задачу вижу в том, чтобы по возможности передать ему опыт. На это ориентирую и руководителей комитетов, и депутатов-наставников. Именно такие люди, доказавшие верность стране и народу на поле боя, должны в ближайшие годы составить управленческую элиту страны, чтобы решать задачи ее развития", - подчеркнул спикер регионального парламента.

нижегородская область

