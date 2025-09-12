https://ria.ru/20250912/nasilie-2041469425.html

Bloomberg: политическое насилие в США достигло рекордных показателей

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Политически мотивированное насилие в США достигло рекордных с 1960-х годов показателей, передает агентство Блумберг со ссылкой на собственный анализ. "Политическое насилие в поляризованных США возрастает, в последние пять лет число покушений на жизни политиков было рекордным с 1960-х годов", - пишет агентство. По его данным, с 2021 года было по меньшей мере пять покушений на американских политиков, в том числе два – на президента США Дональда Трампа в период, когда он был кандидатом в президенты. Как отмечает агентство, одним из факторов, способствующих росту политического насилия, стало усугубление разногласий между главными политическими партиями страны. "Поляризация зачастую идет рука об руку с политическим насилием. Риск состоит в том, что насилие может повлечь за собой еще большее насилие", - приводит агентство мнение экспертов. Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

