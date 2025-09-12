Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg: политическое насилие в США достигло рекордных показателей - РИА Новости, 12.09.2025
14:29 12.09.2025
Bloomberg: политическое насилие в США достигло рекордных показателей
Bloomberg: политическое насилие в США достигло рекордных показателей
Политически мотивированное насилие в США достигло рекордных с 1960-х годов показателей, передает агентство Блумберг со ссылкой на собственный анализ. РИА Новости, 12.09.2025
в мире
сша
украина
республика крым
дональд трамп
чарли кирк
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Политически мотивированное насилие в США достигло рекордных с 1960-х годов показателей, передает агентство Блумберг со ссылкой на собственный анализ. "Политическое насилие в поляризованных США возрастает, в последние пять лет число покушений на жизни политиков было рекордным с 1960-х годов", - пишет агентство. По его данным, с 2021 года было по меньшей мере пять покушений на американских политиков, в том числе два – на президента США Дональда Трампа в период, когда он был кандидатом в президенты. Как отмечает агентство, одним из факторов, способствующих росту политического насилия, стало усугубление разногласий между главными политическими партиями страны. "Поляризация зачастую идет рука об руку с политическим насилием. Риск состоит в том, что насилие может повлечь за собой еще большее насилие", - приводит агентство мнение экспертов. Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
сша
украина
республика крым
в мире, сша, украина, республика крым, дональд трамп, чарли кирк, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка
В мире, США, Украина, Республика Крым, Дональд Трамп, Чарли Кирк, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Убийство американского политика Чарли Кирка
© AP Photo / Rahmat GulФлаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Rahmat Gul
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Политически мотивированное насилие в США достигло рекордных с 1960-х годов показателей, передает агентство Блумберг со ссылкой на собственный анализ.
"Политическое насилие в поляризованных США возрастает, в последние пять лет число покушений на жизни политиков было рекордным с 1960-х годов", - пишет агентство.
По его данным, с 2021 года было по меньшей мере пять покушений на американских политиков, в том числе два – на президента США Дональда Трампа в период, когда он был кандидатом в президенты.
Как отмечает агентство, одним из факторов, способствующих росту политического насилия, стало усугубление разногласий между главными политическими партиями страны.
"Поляризация зачастую идет рука об руку с политическим насилием. Риск состоит в том, что насилие может повлечь за собой еще большее насилие", - приводит агентство мнение экспертов.
Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
В миреСШАУкраинаРеспублика КрымДональд ТрампЧарли КиркВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Убийство американского политика Чарли Кирка
 
 
