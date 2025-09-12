Рейтинг@Mail.ru
17:00 12.09.2025 (обновлено: 17:02 12.09.2025)
Набиуллина прокомментировала решение банков снизить ставки по вкладам
Набиуллина прокомментировала решение банков снизить ставки по вкладам
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Ставки по вкладам должны компенсировать будущую инфляцию, текущее снижение закономерно, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы прекрасно понимаем, что ставки по вкладам, для того чтобы быть привлекательными, должны компенсировать будущую инфляцию. И, принимая решение по ключевой ставке, мы делаем таким образом, чтобы ставки по депозитам защищали сбережения от инфляции. Мы для этого действительно отслеживаем, внимательно следим за динамикой ставок по банковским депозитам", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. "Ставки по коротким депозитам обычно следуют за ключевой ставкой или ожиданиями изменения ключевой ставки. Но по длинным депозитам ставки сейчас ниже, потому что на них влияет не только ожидание на короткую перспективу снижения ставок, но и ожидание того, что в целом ставки будут снижаться вплоть до нейтрального уровня в 2027 году. И в этом смысле снижение ставок по депозитам выглядит вполне закономерно", - добавила Набиуллина. Люди прекрасно понимают, что сейчас достаточно высокие ставки компенсируют их ожидания по инфляции, хотя они и остаются завышенными, и это видно по динамике сбережений, отметила глава ЦБ. При этом, по ее словам, банкам тоже невыгодно неоправданно резко снижать ставки по депозитам, потому что они конкурируют за вкладчиков и не хотят их терять. "Мы действительно не вмешиваемся в процентную политику банков. Это рыночный процесс, но отслеживаем это и учитываем в своих решениях", - заключила Набиуллина. В свою очередь замглавы Банка России Алексей Заботкин объяснил, что есть взаимосвязь между депозитными и кредитными ставками: если у банков берут кредиты по высоким ставкам, то они будут привлекать депозиты по высоким ставкам. Если этого не происходит, то ставки по вкладам будут снижаться.
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Ставки по вкладам должны компенсировать будущую инфляцию, текущее снижение закономерно, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы прекрасно понимаем, что ставки по вкладам, для того чтобы быть привлекательными, должны компенсировать будущую инфляцию. И, принимая решение по ключевой ставке, мы делаем таким образом, чтобы ставки по депозитам защищали сбережения от инфляции. Мы для этого действительно отслеживаем, внимательно следим за динамикой ставок по банковским депозитам", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых.
"Ставки по коротким депозитам обычно следуют за ключевой ставкой или ожиданиями изменения ключевой ставки. Но по длинным депозитам ставки сейчас ниже, потому что на них влияет не только ожидание на короткую перспективу снижения ставок, но и ожидание того, что в целом ставки будут снижаться вплоть до нейтрального уровня в 2027 году. И в этом смысле снижение ставок по депозитам выглядит вполне закономерно", - добавила Набиуллина.
Люди прекрасно понимают, что сейчас достаточно высокие ставки компенсируют их ожидания по инфляции, хотя они и остаются завышенными, и это видно по динамике сбережений, отметила глава ЦБ. При этом, по ее словам, банкам тоже невыгодно неоправданно резко снижать ставки по депозитам, потому что они конкурируют за вкладчиков и не хотят их терять.
"Мы действительно не вмешиваемся в процентную политику банков. Это рыночный процесс, но отслеживаем это и учитываем в своих решениях", - заключила Набиуллина.
В свою очередь замглавы Банка России Алексей Заботкин объяснил, что есть взаимосвязь между депозитными и кредитными ставками: если у банков берут кредиты по высоким ставкам, то они будут привлекать депозиты по высоким ставкам. Если этого не происходит, то ставки по вкладам будут снижаться.
