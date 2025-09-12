https://ria.ru/20250912/nabiullina-2041509648.html

Набиуллина объяснила замедление роста экономики в России

Набиуллина объяснила замедление роста экономики в России - РИА Новости, 12.09.2025

Набиуллина объяснила замедление роста экономики в России

Утверждения о технической рецессии в России носят дискуссионный характер, речь идет о замедлении экономики после перегрева, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Утверждения о технической рецессии в России носят дискуссионный характер, речь идет о замедлении экономики после перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Даже утверждение о технической рецессии на сегодняшний день выглядит, по крайней мере, дискуссионным. У нас действительно есть охлаждение, то есть замедление роста экономики. Это естественно при выходе из перегрева, когда производственные возможности должны догнать спрос", - сказала Набиуллина. Набиуллина отметила, что общепринятым определением рецессии среди макроэкономистов считается значительное снижение макроэкономической активности. "Причем не на основании какого-то одного показателя или показателей даже отдельных отраслей, а тех показателей, которые охватывают большую часть экономики, и, как правило, длятся несколько кварталов, проявляются в широком круге показателей, в том числе в занятости, в реальных доходах населения, в потребительском спросе, в производстве, по продажам. По широкому кругу отраслей", - пояснила Набиуллина. Она также добавила, что технической рецессией нередко называют статистическую регистрацию двух последовательных кварталов снижения реального ВВП. "В связи с этим три соображения. Первое - ошибочно это считать свершившейся рецессией, если иные показатели это не подтверждают. Я уже говорила о том, что должен быть широкий круг показателей. Второе - данные по ВВП, а тем более квартальные данные, квартальная разбивка, подвержены значительным пересмотрам, и именно поэтому макроэкономисты не сводят оценку ситуации в экономике только к ВВП, а должны смотреть на более многогранную картину. Третье - оценки сезонно-сглаженной динамики ВВП существенно разнятся", - заключили она. Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в эту пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых.

