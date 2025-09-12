ЦБ заявил об оживлении автокредитования в России

Рейтинг@Mail.ru
16:04 12.09.2025 (обновлено: 23:27 12.09.2025)
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Банк России в последние месяцы отмечает оживление автокредитования и продаж легковых автомобилей в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."В последние месяцы мы видим оживление рынка легковых автомобилей. Этой активизации способствуют и скидки, и распродажи стран-дилеров, потому что были созданы большие запасы автомобилей, оживление автокредитов", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Работа официального дилерского центра HAVAL "Фаворит Моторс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Банк России в последние месяцы отмечает оживление автокредитования и продаж легковых автомобилей в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«
"В последние месяцы мы видим оживление рынка легковых автомобилей. Этой активизации способствуют и скидки, и распродажи стран-дилеров, потому что были созданы большие запасы автомобилей, оживление автокредитов", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
