https://ria.ru/20250912/nabiullina-2041501603.html

ЦБ заявил об оживлении автокредитования в России

ЦБ заявил об оживлении автокредитования в России - РИА Новости, 12.09.2025

ЦБ заявил об оживлении автокредитования в России

Банк России в последние месяцы отмечает оживление автокредитования и продаж легковых автомобилей в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T16:04:00+03:00

2025-09-12T16:04:00+03:00

2025-09-12T23:27:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830490459_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_3091da537b8cbf6fc5d2ef948ca246f8.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Банк России в последние месяцы отмечает оживление автокредитования и продаж легковых автомобилей в РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."В последние месяцы мы видим оживление рынка легковых автомобилей. Этой активизации способствуют и скидки, и распродажи стран-дилеров, потому что были созданы большие запасы автомобилей, оживление автокредитов", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.

https://ria.ru/20250912/znachok-2041463277.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина