Набиуллина объяснила замедление темпов роста экономики

Набиуллина объяснила замедление темпов роста экономики

Набиуллина объяснила замедление темпов роста экономики

Замедление темпов роста экономики РФ неизбежно при выходе из перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12

2025-09-12T15:37:00+03:00

2025-09-12T15:37:00+03:00

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Замедление темпов роста экономики РФ неизбежно при выходе из перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Экономика ... в этом году продолжает, в следующем продолжит расти, по нашим оценкам. Пусть более медленными темпами, чем предыдущие два года, - на выходе из перегрева не может быть по-другому - но это рост", - сказала она.

