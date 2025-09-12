https://ria.ru/20250912/nabiullina-2041493662.html
Набиуллина объяснила замедление темпов роста экономики
Набиуллина объяснила замедление темпов роста экономики - РИА Новости, 12.09.2025
Набиуллина объяснила замедление темпов роста экономики
Замедление темпов роста экономики РФ неизбежно при выходе из перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Замедление темпов роста экономики РФ неизбежно при выходе из перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Экономика ... в этом году продолжает, в следующем продолжит расти, по нашим оценкам. Пусть более медленными темпами, чем предыдущие два года, - на выходе из перегрева не может быть по-другому - но это рост", - сказала она.
Набиуллина объяснила замедление темпов роста экономики
Набиуллина назвала замедление темпов роста экономики неизбежным при перегреве