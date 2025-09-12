Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина рассказала, что больше всего подорожало за лето - РИА Новости, 12.09.2025
15:35 12.09.2025
Набиуллина рассказала, что больше всего подорожало за лето
Набиуллина рассказала, что больше всего подорожало за лето
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Летом рост цен в РФ наблюдался на топливо, бензин, а также на коммунальные тарифы, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. "Негативно на ожиданиях граждан в августе могла сказаться двузначная индексация коммунальных тарифов. Свою роль мог сыграть и бензин. Он является важным товаром-маркером, который влияет на представление людей о будущем росте цен. Летом наблюдался всплеск цен на топливо. С учетом мер правительства по ограничению экспорта и наращиванию предложений на внутреннем рынке, мы ожидаем, что ситуация здесь стабилизируется", - сказала Набиуллина. По словам главы ЦБ, в августе общий индекс цен традиционно уменьшился, что во многом объясняется сезонным снижением цен на овощи и фрукты. "Если очистить данные от сезонного фактора, то рост цен составил около 4% в пересчете на год. Однако это не значит, что мы достигли цели. Замедление в августе в значительной степени было связано с разовыми и волатильными факторами. Свежие овощи и фрукты дешевели больше обычной сезонности из-за резкого роста в первой половине года", - отметила Набиуллина.
россия
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
