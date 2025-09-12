Набиуллина рассказала, что больше всего подорожало за лето
Набиуллина рассказала о росте цен на бензин и коммунальные услуги летом
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Летом рост цен в РФ наблюдался на топливо, бензин, а также на коммунальные тарифы, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.
"Негативно на ожиданиях граждан в августе могла сказаться двузначная индексация коммунальных тарифов. Свою роль мог сыграть и бензин. Он является важным товаром-маркером, который влияет на представление людей о будущем росте цен. Летом наблюдался всплеск цен на топливо. С учетом мер правительства по ограничению экспорта и наращиванию предложений на внутреннем рынке, мы ожидаем, что ситуация здесь стабилизируется", - сказала Набиуллина.
По словам главы ЦБ, в августе общий индекс цен традиционно уменьшился, что во многом объясняется сезонным снижением цен на овощи и фрукты.
"Если очистить данные от сезонного фактора, то рост цен составил около 4% в пересчете на год. Однако это не значит, что мы достигли цели. Замедление в августе в значительной степени было связано с разовыми и волатильными факторами. Свежие овощи и фрукты дешевели больше обычной сезонности из-за резкого роста в первой половине года", - отметила Набиуллина.
Росстат рассказал об изменении цен на бензин на заправках
28 августа 2024, 19:19