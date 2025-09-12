Рейтинг@Mail.ru
Более трети записавшихся на участки в Москве уже проголосовали на выборах
14:03 12.09.2025
Более трети записавшихся на участки в Москве уже проголосовали на выборах
Более трети записавшихся на участки в Москве уже проголосовали на выборах
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Треть от записавшихся на участки в Москве уже проголосовали менее чем за шесть часов с начала выборов глав регионов РФ, сообщается на сайте по наблюдению за ходом голосования. Всего 17 868 человек записались для участия в выборах глав регионов РФ на московских участках. "Выдано бюллетеней - 6020, получено бюллетеней - 6000", - говорится в сообщении. В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Люди голосуют на выборах глав 19 регионов РФ через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро "Курская" Арбатско-Покровской линии в Москве
Люди голосуют на выборах глав 19 регионов РФ через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро "Курская" Арбатско-Покровской линии в Москве
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Треть от записавшихся на участки в Москве уже проголосовали менее чем за шесть часов с начала выборов глав регионов РФ, сообщается на сайте по наблюдению за ходом голосования.
Всего 17 868 человек записались для участия в выборах глав регионов РФ на московских участках.
Глава Мосгоризбиркома оценил явку на выборах глав регионов
Вчера, 11:15
"Выдано бюллетеней - 6020, получено бюллетеней - 6000", - говорится в сообщении.
В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Свыше 1,6 тысячи бойцов СВО выдвинули на выборах в единый день голосования
Вчера, 10:23
 
