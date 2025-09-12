Избиратели рассказали, почему решили проголосовать на участке в Москве
Избиратели отметили удобство и скорость голосования на выборах в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на выборах глав 19 регионов РФ через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро "Курская" Арбатско-Покровской линии в Москве
Люди голосуют на выборах глав 19 регионов РФ через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро "Курская" Арбатско-Покровской линии в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Избиратели, принявшие участие в голосовании на выборах глав регионов РФ на станции метро "Курская" в Москве, отметили высокий уровень организации, удобство и скорость процедуры.
"Город Брянск, проживаю в Москве, поэтому решила здесь проголосовать. Выбрала именно этот пункт голосования (на станции метро "Курская" - ред.), потому что удобно по месту работы. Голосование отличное, вообще все электронно, все быстро, без очередей, в общем, все хорошо", - рассказала РИА Новости Вероника, которая пришла почти к самому открытию участка.
Памфилова объявила старт единого дня голосования
Вчера, 10:47
Она отметила удобство терминалов электронного голосования (ТЭГ) по сравнению с традиционными бумажными бюллетенями.
"Курская" – это та станция, которая ближе всего для меня. И мне нравится процесс голосования вживую, потому что это действие, которое позволяет больше прочувствовать сопричастность к большому событию и воспользоваться своим избирательным правом именно таким образом. Сегодня я проголосовала за будущее Чувашской республики, за развитие моей семьи, за развитие моего региона и в целом, конечно же, за будущее страны", - рассказала агентству Анна.
Избиратель добавила, что впервые отдала свой голос с помощью ТЭГ. Весь процесс занял у нее не более трех минут.
В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они будут работать в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы.
В единый день голосования 14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.