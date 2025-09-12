Рейтинг@Mail.ru
В Москве вынесли приговоры мошенникам, обманывавшим пенсионеров - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/moskva-2041370927.html
В Москве вынесли приговоры мошенникам, обманывавшим пенсионеров
В Москве вынесли приговоры мошенникам, обманывавшим пенсионеров - РИА Новости, 12.09.2025
В Москве вынесли приговоры мошенникам, обманывавшим пенсионеров
Мошенникам, обманывавшим пенсионеров, в Москве был вынесен приговор, они совершили более 100 преступлений, причинив ущерб на сумму более 100 миллионов рублей, и РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T09:44:00+03:00
2025-09-12T09:44:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мошенникам, обманывавшим пенсионеров, в Москве был вынесен приговор, они совершили более 100 преступлений, причинив ущерб на сумму более 100 миллионов рублей, и получили от шести до семи лет колонии общего режима, сообщается в ГСУ СК РФ по столице. "Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении шести участников преступной группы. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении более 100 преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)... В результате данных мошеннических действий был причинен значительный материальный ущерб гражданам, общая сумма которого превысила 100 миллионов рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК. Уточняется, что приговором суда соучастникам "назначено наказание от шести до семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима". Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года мошенники осуществляли руководящие функции в финансово-хозяйственной деятельности организаций в городе Москве. Злоумышленники разработали и реализовали преступную схему, направленную на хищение денежных средств у граждан. Данная схема представляла собой классическую финансовую пирамиду. Виновные, как добавили правоохранители, заключили с потерпевшими свыше 100 договоров займа. Получив денежные средства от граждан, фигуранты присвоили их себе и распорядились ими по собственному усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства по возврату денег и выплате процентов. "Следователями столичного СК проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, которые в совокупности с иными доказательствами полностью изобличили подсудимых в инкриминированных преступлениях", - заключили в столичном СК.
https://ria.ru/20250911/moshenniki-2041117653.html
https://ria.ru/20250911/mvd-2041235846.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве вынесли приговоры мошенникам, обманывавшим пенсионеров

Мошенники, обманывавшие пенсионеров в Москве, получили до семи лет колонии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мошенникам, обманывавшим пенсионеров, в Москве был вынесен приговор, они совершили более 100 преступлений, причинив ущерб на сумму более 100 миллионов рублей, и получили от шести до семи лет колонии общего режима, сообщается в ГСУ СК РФ по столице.
"Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении шести участников преступной группы. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении более 100 преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)... В результате данных мошеннических действий был причинен значительный материальный ущерб гражданам, общая сумма которого превысила 100 миллионов рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
Суд - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В Москве мошенникам вынесли приговор за хищение средств умерших абонентов
Вчера, 09:49
Уточняется, что приговором суда соучастникам "назначено наказание от шести до семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима".
Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года мошенники осуществляли руководящие функции в финансово-хозяйственной деятельности организаций в городе Москве. Злоумышленники разработали и реализовали преступную схему, направленную на хищение денежных средств у граждан. Данная схема представляла собой классическую финансовую пирамиду.
Виновные, как добавили правоохранители, заключили с потерпевшими свыше 100 договоров займа. Получив денежные средства от граждан, фигуранты присвоили их себе и распорядились ими по собственному усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства по возврату денег и выплате процентов.
"Следователями столичного СК проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, которые в совокупности с иными доказательствами полностью изобличили подсудимых в инкриминированных преступлениях", - заключили в столичном СК.
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В МВД предупредили о мошенниках, обманывающих пользователей Apple
Вчера, 16:09
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала