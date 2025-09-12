Рейтинг@Mail.ru
Полиция Казахстана, России и Киргизии раскрыла канал кибермошенничества - РИА Новости, 12.09.2025
12:29 12.09.2025 (обновлено: 12:41 12.09.2025)
Полиция Казахстана, России и Киргизии раскрыла канал кибермошенничества
АЛМА-АТА, 12 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы Казахстана, России и Киргизии совместно ликвидировали международный канал кибермошенничества, сообщает в пятницу пресс-служба казахстанского МВД. "В результате совместной операции киберполиции МВД Казахстана, Киргизии и России пресечена деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей поставку устройств сим-бокс, с помощью которых осуществляли интернет-мошенничество в отношении граждан СНГ", - говорится в сообщении, опубликованном на информационном портале МВД Polisia.kz. По данным казахстанского МВД, в Бишкеке удалось задержать подозреваемого по этому делу. Во время обыска в арендованной им квартире полицейские нашли сим-бокс на 32 слота, более 70 сим-карт, оформленных на чужие имена, оборудование для IP-подмены, а также компьютеры и смартфоны. По предварительной информации, за свою преступную деятельность он еженедельно получал по 500 долларов, уточнили в ведомстве. В МВД Казахстана также напомнили, что с начала года департаментом по противодействию киберпреступности в республике было изъято 77 сим-боксов и около 90 тысяч сим-карт, которые использовались мошенниками. Сим-бокс - устройство, позволяющее подключить несколько сим-карт и одновременно совершать звонки или рассылать сообщения. Применяя такое оборудование, мошенники могут осуществлять массовые звонки с подменой номеров, выдавая себя за сотрудников банков, госорганов или других организаций с целью обмана и кражи денежных средств или личных данных.
АЛМА-АТА, 12 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы Казахстана, России и Киргизии совместно ликвидировали международный канал кибермошенничества, сообщает в пятницу пресс-служба казахстанского МВД.
"В результате совместной операции киберполиции МВД Казахстана, Киргизии и России пресечена деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей поставку устройств сим-бокс, с помощью которых осуществляли интернет-мошенничество в отношении граждан СНГ", - говорится в сообщении, опубликованном на информационном портале МВД Polisia.kz.
По данным казахстанского МВД, в Бишкеке удалось задержать подозреваемого по этому делу. Во время обыска в арендованной им квартире полицейские нашли сим-бокс на 32 слота, более 70 сим-карт, оформленных на чужие имена, оборудование для IP-подмены, а также компьютеры и смартфоны. По предварительной информации, за свою преступную деятельность он еженедельно получал по 500 долларов, уточнили в ведомстве.
В МВД Казахстана также напомнили, что с начала года департаментом по противодействию киберпреступности в республике было изъято 77 сим-боксов и около 90 тысяч сим-карт, которые использовались мошенниками.
Сим-бокс - устройство, позволяющее подключить несколько сим-карт и одновременно совершать звонки или рассылать сообщения. Применяя такое оборудование, мошенники могут осуществлять массовые звонки с подменой номеров, выдавая себя за сотрудников банков, госорганов или других организаций с целью обмана и кражи денежных средств или личных данных.
