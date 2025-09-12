https://ria.ru/20250912/mosgorsud-2041380158.html

Дело Блиновской направили в апелляцию

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Дело "королевы марафонов" Елены Блиновской, осужденной за легализацию денег, направлено в Мосгорсуд, который оценит законность ее приговора, сказано в материалах Савеловского суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Дело направлено в апелляционную инстанцию", - сказано в материалах. В Мосгорсуде дело пока не зарегистрировано, дата рассмотрения жалоб на приговор не назначена. В начале марта Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на 4 года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Суд ранее признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Ранее подсудимая частично признала вину. Она призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. После того, как он ушел на СВО, дело приостановили.

