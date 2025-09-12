https://ria.ru/20250912/moldaviya-2041408148.html

Правящая партия Молдавии начала террор против оппозиции, заявила Влах

Правящая партия Молдавии начала террор против оппозиции, заявила Влах - РИА Новости, 12.09.2025

Правящая партия Молдавии начала террор против оппозиции, заявила Влах

Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) начала террор против оппозиции, утверждает экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной молдавской партии... РИА Новости, 12.09.2025

КИШИНЕВ, 12 сен - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) начала террор против оппозиции, утверждает экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной молдавской партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах. "Первые две недели избирательной кампании стали настоящим разгулом диктатуры желтого режима. Чувствуя, что теряют власть, они развязали самую масштабную волну террора против инакомыслящих граждан и против настоящей оппозиции. Полиция и другие репрессивные органы забыли о своих обязанностях и занимаются исключительно запугиванием граждан", - заявила Влах на брифинге. По ее словам, большинство представителей центральных органов власти в той или иной форме вовлечены в избирательную кампанию ПДС. Она утверждает, что злоупотребление административными ресурсами фиксируется ежедневно, но ответственные органы делают вид, что ничего не происходит. "Нет сомнений: ПДС через репрессивные структуры продолжит терроризировать граждан! ПДС продолжит преследовать настоящую оппозицию! Власть продолжит злоупотребления и беззакония, используя административный ресурс! Они будут применять новые схемы для фальсификации выборов! Всё это мы знаем, но не позволим жёлтым (партийный цвет ПДС - ред.) издеваться над людьми, закрывать нам рты, красть голоса граждан", - подчеркнула Влах. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

